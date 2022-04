Bordalás tiembla por Guedes y 'llora' por tener que jugar antes de la Copa: "No tiene sentido"

El mejor jugador che sufrió una contractura y se fue cojeando a una semana de la final de Copa ante el Betis

Tener la mente en otro lado suele tener consecuencias. El Valencia, desde hace tiempo, la tiene casi en exclusiva en la final de Copa del Rey que va a disputar ante el Real Betis Balompié y eso le está pasando factura.

Hace una semana el técnico che, José Bordalás, ya dijo que iba a mirar de reojo el duelo del día de 23 de abril en La Cartuja. Tras acabar con Paulista lesionado y algunos tocados, aparte de con un empate, ya dejó claro que no iba a arriesgar más y hoy ante Osasuna sacó a algunos de sus futbolistas menos habituales, como Ilaix, Hélder o Racic. No le salió la jugada tampoco, perdió ante Osasuna (1-2) casi todas sus opciones europeas vía Liga ante un rival directo y, además, su mejor hombre, Gonçalo Guedes, se retiró con claras muestras de dolor.

Tras la derrota, el técnico levantino ha admitido que era un riesgo que había que correr por priorizar la final. "Teníamos mucha confianza en ganar hoy para acortar puntos y ahora Osasuna nos supera, está un poco más lejos. Hoy tenía que dar descanso a jugadores que venían jugando mucho o que tenían problemas como Thierry. El equipo ha acusado las ausencias pero eran obligadas y ya pensamos en los próximo partidos", asegura Bordalás, que sorprendentemente se quejaba de que haya jornada intersemanal antes de la final. Aunque más que ese partido sea ante el Villarreal, que podría poner la puntilla a sus aspiraciones europeas y tener que jugárselo todo a una carta ante el Betis.

Ante la pregunta de si querría que hubiesen aplazado ese partido, Bordalás no tuvo duda en contestar afirmativamente. "No tiene sentido el partido entre semana, pero no es cuestión de quejarnos ahora, solo afrontarlo y hacerlo lo mejor posible. Hay que afrontarlo con las mejores garantías. Hoy era inevitable que participaran los jugadores que han participado. Alderete tenía que descansar y Thierry también", destacó. De hecho, no sólo lo hicieron ellos, sino que Carlos Soler, autor del gol che, sólo jugó los últimos 25 minutos.

El ex blaugrana Ilaix Moriba entró por él y, como Racic o Hélder, le tocó dar la cara. "Llevan tiempo participando poco y lo han intentado. Su rendimiento podemos analizar que ha sido inferior al esperado. Nos han faltado cosas, hemos concedido el segundo gol con acciones evitables. Ahora no hago un análisis muy amplio", añadía.

Por último, también se refirió a Guedes, quien se retiró del campo al final del partido cojeando y con claras muestras de dolor. "Ha recibido un fuerte golpe que no esperaba. Eso ha hecho que la zona cervical le girase y se ha quedado contracturado. Confiemos en que no sea nada más", señaló el entrenador del Valencia, que esperará mañana a conocer el resultado de las pruebas si persiste el dolor.