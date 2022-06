Se confirman los augurios con Gonçalo Guedes

Jorge Mendes ya está conversando con otros equipos para sacarlo del Valencia durante este mercado de fichajes

Gonçalo Guedes, futbolista del Valencia CF, es una de las piezas más codiciadas en este mercado de fichajes. Todo el mundo saber que la entidad valenciana lo tiene en el mercado y es una de las principales opciones para equilibrar unas finanzas que están en números rojos. Se va a producir una descapitalización deportiva, pues el Valencia CF, probablemente, pierda a Carlos Soler y José Luis Gayá, pero es con Guedes con quien tiene más opciones de obtener una gran cantidad de dinero, pues los canteranos acaban contrato en 2023, mientras que el portugués lo hace en 2024. Con este contexto, la salida de Gonçalo Guedes del Valencia CF ha entrado en una nueva fase, puesto que Jorge Mendes, su representante, ha entrado en acción para encontrarle un nuevo equipo de cara a la próxima temporada.



El súper agente portugués se ha puesto manos a la obra y está poniendo en el escaparate a su representado, el cual tiene un gran tirón y caché y levanta un gran interés en muchos grandes equipos de Europa. Aunque ayer se especuló de que el nombre de Guedes estuvo en la mesa que compartieron Jorge Mendes y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, lo cierto es que el futuro de Gonzalo Guedes se va orientando a Italia, concretamente a la AS Roma, uno de los dos equipos, junto al Wolverhampton Wanderers, señalados por la propia radio del Valencia CF, confirmándose así los augurios por un Gonçalo Guedes que quizás no caiga en un equipo de primera fila.



Así, según cuenta el periodista de CorriereGiallorosso, Checco Casano, la AS Roma de José Mourinho ya ha mantenido las primeras conversaciones entre el club italiano y el Valencia CF con Jorge Mendes de por medio. Es el propio Mourinho quien quiere contar con un Guedes por el que suspira desde hace un año, tal y como asegura nuestro compañero Iacomo Iacobellis.





?? Dialoghi ufficialmente aperti tra #Roma e #Valencia per Gonçalo #Guedes: dalla Spagna arrivano conferme totali sulle negoziazioni in atto, ma la richiesta iniziale da 40 milioni è ritenuta eccessiva. Intermediari a lavoro, con #Mendes che si occuperà dell'affare. pic.twitter.com/veh5rnfG4X — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) June 8, 2022

Aún así, el acuerdo parece todavía lejano, pues el entre el club italiano y elconde por medio.exige, mientras que lano llegará a esa cantidad y quiere rebajarla considerablemente. Al final, todo apunta a que el precio oscilara entre los 25 y 30 millones de euros que se anunció hace varias semanas A pesar de esto, todavía no hay nada decidido y algún equipo podía entrar a romper la baraja, como es el caso el, cuyo director general deportivo,, siempre ha estado muy interesado en