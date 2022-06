El Valencia 'espera' a Gayá y a Soler, pero no a Guedes

El equipo que comenzará una nueva era con Gennaro Gatusso como entrenador comenzará la pretemporada el próximo día 5 de julio

El Valencia CF sigue mostrando que vive momentos de crisis y dio una muestra más de inestabilidad en el día de hoy en un encuentro con periodistas donde Miguel Ángel Corona, director deportivo valencianista, por el momento, aseguró que esperan a José Luis Gayá y Carlos Soler para comenzar la pretemporada con el equipo, en donde obvió a Gonçalo Guedes, admitiendo, tácitamente, que está más fuera que dentro del Valencia CF.

"A Soler y a Gayà los esperamos el 5 de julio. Se habla de ellos -en referencia a los dos capitanes- porque tienen importancia capital para nosotros. Tenemos intenciones de que sigan con nosotros. Siempre hay línea de comunicación abierta -con sus representantes-. No los damos por perdidos, el 5 de julio les esperamos para entrenar. No somos dueños del mercado, queremos hacer una plantilla competitiva", afirmó Miguel Ángel Corona, director deportivo interino, en un encuentro con los medios de comunicación, palabras que fueron recogidas por Las Provincias, diario valenciano.

Una cita que deja claro que la intención del Valencia CF sigue siendo la de vender a sus mejores futbolistas, los cuales son la única vía de financiación, o de salvación en este caso, para cuadrar unas cuentas que se exceden en este curso entre los 30 y 40 millones de euros. Por ello, no sólo los capitanes y Gonçalo Guedes están en la rampa de salida sino que también puede marcharse un Hugo Guillamón que aunque tenga acordada la renovación todo se quedó paralizado y ahora puede marcharse a un Athletic Club que lo quiere.

Por otro lado, lo que parece seguro es que Gonçalo Guedes se irá del Valencia CF en este mercado de fichajes. Tanto la radio oficial del club en el pasado como ahora Miguel Ángel Corona dan a entender de que el luso no seguirá en el equipo. AS Roma y Wolverhampton Wanderers son los equipos que tienen ventaja para hacerse con los servicios del atacante luso, quien tiene contrato con el club valencianista hasta el verano de 2024. Por el momento, el Valencia CF no cede y pide 40 millones de euros. Una cantidad a la que no llega nadie y que casi todos los equipos interesados en Guedes quieren rebajar, tal y como ha intentado o va intentar hacer la AS Roma, ofreciendo dos jugadores como monedas de cambio para rebajar el precio.

Por otro lado, un equipo que está pendiente de Gonçalo Guedes es el Sevilla FC dado que a Monchi, director general deportivo, siempre le ha gustado el portugués, pero lo cierto es que desde el verano pasado no hay demasiado movimiento sevillista sobre la estrella del país vecino.