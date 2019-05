Villarreal y Calleja se reunirán en breve para cerrar su continuidad en club

Los dirigentes del Villarreal se reunirán en breve con el técnico Javier Calleja con la idea de tratar su continuidad al frente del club, algo que parece bastante claro y avanzado por ambas partes.

El entrenador madrileño regresó al club este mes de enero, pero lo hizo sin firmar un contrato de continuidad o de objetivos, con lo que acabará su contrato el próximo 30 de junio.

Como el mismo técnico reconoce, ambas parte deberán "sentarse en breve para cerrar esa posible continuidad", algo que admite es de su agrado. De la misma forma se han mostrado en el club, que valoran la opción de que Calleja siga al frente del equipo e incluso el presidente Fernando Roig reconocía que es "la intención del club y la idea en la que se está trabajando".

El técnico regresó tras ser destituido con la idea de salvar al equipo y a petición del presidente, por lo que reconocía que no "podía decir que no". Un regreso que no era nada fácil y más viendo la situación de un equipo que estaba a cinco puntos de la salvación, por lo que era un desafío.

El técnico ha salvado la categoría, consiguiendo que el equipo diera un muy buen nivel en la parte final de la temporada, lo que le hace tener el beneplácito de los dirigentes, que valoran su trabajo y el que sea un hombre de la casa.