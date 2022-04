Lloró por el Betis, se reconcilió y ahora sueña con Qatar 2022

El lateral zurdo pudo seguir como bético, pero se frustró su regreso; ahora está a un nivel excelso y espera convencer a Luis Enrique

Alfonso Pedraza se ha reencontrado con su mejor juego en el Villarreal CF. El lateral zurdo es titular indiscutible para Unai Emery y está siendo vital para que el equipo castellonense esté peleando por los puestos que dan clasificación a las competiciones europeas en LaLiga y en los cuartos de final de la UEFA Champions League contra todo un Bayern Munich, uno e los máximos favoritos para alzarse con el mayor título continental de fútbol.

Alfonso Pedraza, natural de San Sebastián de los Ballesteros, provincia de Córdoba, ha vuelto a demostrar el gran nivel de juego y de fútbol en el Villarreal CF por el cual era considerado una de las grandes promesas del balompié español, siendo un habitual de las selecciones inferiores de España, barrera que ahora quiere romper, puesto que uno de sus sueños es convencer a Luis Enrique para que lo tenga en cuenta para jugar con la Roja el Mundial de Qatar.

Por ese motivo, el Real Betis Balompié apostó fuerte por él en el verano de 2019, intentando su fichaje mediante una cesión con opción a compra, pero las lesiones y la irrupción de Álex Moreno terminaron por hacer que no se concretara la operación.

Pedraza, en el Betis: cesión, temporada marcada por las lesiones y regreso frustrado

La aventura de Alfonso Pedraza en el Real Betis Balompié no fue como él esperaba. El cordobés mostró su compromiso y sus fuertes deseos de ser bético por mucho tiempo, como se pudo ver en una presentación oficial donde acabó llorando, abrazándose a su padre y posteriormente afirmando que se quería quedar en la escuadra de Heliópolis al no sentirse valorado en Villarreal. Finalmente, las lesiones no le dejaron mostrar todo el fútbol que tenía y el Betis no ejecutó la opción de compra que tenía al final de la temporada 2019/2020, la cual estaba marcada en 10 millones de euros más cuatro en objetivos.

Aun así, el Betis no acabó a disgusto con Pedraza y al final de ese curso intentó su fichaje por un coste algo inferior, negándose el Villarreal a rebajar el precio.

Pedraza renueva con el Villarreal CF, se hace titular con Emery, gana la Europa League y ahora lucha por estar en el Mundial de Qatar

Una vez rotas las conversaciones para su vuelta al Real Betis, Alfonso Pedraza acabó renovando con el Villarreal CF hasta 2025 haciendo así las paces con la afición y el club. Se ha asentado como titular en el equipo de Unai Emery, ganándole la partida a Pervis Estupiñán y siendo pieza fundamental para la conquista de la UEFA Europa League del curso pasado.

Esta temporada, Pedraza sigue por ese camino acumulando casi 2000 minutos de juego, con un gol y seis asistencias, y siendo parte del once inicial de los encuentros más importantes de LaLiga y UEFA Champions League. Ahora, Pedraza sueña con que Luis Enrique lo tenga en cuenta para ir con España al Mundial de Qatar 2022, si bien sabe que no será fácil pues la competencia en su puesto, lateral zurdo, es enorme, ya que están Jordi Alba, José Luis Gayá, Álex Moreno o Javi Galán entre muchos otros.