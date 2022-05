El Villarreal negocia la venta de uno de sus mejores jugadores

Sus días como amarillo parecen contados y la Premier League está pujando muy fuerte por llevárselo

El Villarreal CF ya prepara la próxima temporada, en la que tendrá como objetivo el mejorar la clasificación obtenida en LaLiga en la dos últimas ediciones, donde ha sido séptimo, para evitar las consecuencias de dicha posición, que lo lleva a disputar la UEFA Conference, algo que pudo evitar en la pasada al alzar el título de la UEFA Europa League, que le dio billete para la UEFA Champions League. En esta ocasión, ni llegar a las semifinales de la máxima competición continental evita que el Villarreal CF caiga al tercer torneo europeo, lo que le va a suponer una fuerte caída de ingresos vía rendimiento deportivo que le obligará a reajustar su presupuesto, pues que ni ganando la Conference se acercará a lo beneficios obtenidos por su participación en Champions.



Esta problemática tendrá su repercusión en la configuración de la plantilla, puesto que no se descarta, más bien se espera, una gran venta de uno de los mejores futbolistas del Villarreal CF para reestructurar y mejorar al resto del equipo. El más señalado es, en este momento, Pau Torres, por el que la Premier League regresa con fuerza.



Tanto es así que el Villarreal CF lleva semanas negociando la venta de Pau Torres al Manchester United. Las conversaciones van por buen camino, pero aún no hay acuerdo. Existe actualmente un tira y afloja de la entidad castellonense con la escuadra inglesa, ya que el Villarreal CF exige al menos 50 millones de euros, precio que espera que el Manchester United abone.



De hecho, según apunta nuestro compañero Xavi Jorquera, especialista en la actualidad del Villarreal CF, el club de Castellón no se remite a la cláusula de rescisión de Pau Torres, que está sobre los 65 millones de euros, porque no quiere romper las negociaciones, puesto que la directiva sabe que es una buena propuesta y que debe aceptarla debido al nuevo contexto del equipo y por el potencial deportivo de futbolista.





Ampliando un poco la info de @epmediterraneo



??El Manchester United y el Villarreal llevan semanas negociando por Pau



?Todo apunta a que el equipo ??????????????fichará a Pau, aunque el Totthenham también ha insistido



— Xavi Jorquera Márquez (@xavi_jorquera) May 23, 2022

Un futbolista que también cuenta con el interés del, al cual ya rechazó durante el verano pasado, puesto quequería jugar lacon el equipo de su pueblo, con el que se ha hecho profesional y con el que se ha consolidado como internacional absoluto con. Para relevarlo, elya cuenta con el regreso de Jorge Cuenca, que ha estado cedido las dos últimas campañas en UD Almería y Getafe CF