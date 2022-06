El anuncio de Lo Celso que cambiará su futuro y el "gusto" del presidente del Sevilla por su fichaje

Lo Celso, que desea seguir en LaLiga, ha sido ofrecido a varios clubes ante la imposibilidad del Villarreal CF por cerrar su fichaje

Giovani Lo Celso sigue pendiente de su futuro. Tras jugar la segunda mitad de la temporada pasada en el Villarreal CF en préstamo, rindiendo a un alto nivel, el argentino debe volver a un Tottenham en el que no cuentan con él.

La idea es que Lo Celso cambie de aires en este verano, siendo el Villarreal CF uno de los principales clubes interesados. El rosario, por su parte, también ve con buenos ojos el seguir en el Estadio de La Cerámica bajo las órdenes de Unai Emery. Sin embargo, las altas exigencias del conjunto inglés, no facilitan la operación, solicitando los 'Spurs' unos 30 millones de euros a estas alturas del mercado. En cualquier caso, ciertas fuentes apuntan a que el argentino podría acabar saliendo a partir de 20 kilos, una cuantía inferior que sigue siendo demasiado abultada para el 'Submarino amarillo'.

"No hemos negociado con el Tottenham, no nos hemos sentado con ellos para hablar de nada por ahora. Sabemos que el jugador está abierto a continuar, pero no podemos sentarnos a hablar de una operación así sin tener salidas. Lo que se viene hablando de ofertas y demás no es verdad, no ha habido ninguna negociación. Tampoco ellos nos han ofrecido y pedido nada. Como le he dicho es una operación muy complicada, ellos gastaron mucho dinero en el jugador y no es una operación nada fácil. Como le he dicho, sin salidas y con el equipo que tenemos, no estamos en disposición de hacer esa operación", aclaró días atrás Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF.

En el deseo de seguir en España y ante las dificultades del Villarreal CF de acometer la operación, no es de extrañar tampoco que Lo Celso haya sido ofrecido a diferentes clubes españoles, como es el caso del Atlético Madrid. Un conjunto, el colchonero, que de lanzarse a por el argentino, sí tendría mayor margen de maniobra para acometer la operación.

Lo Celso, un jugador del "gusto" de Pepe Castro, presidente del Sevilla FC

Sobre la posibilidad de que un futbolista como Lo Celso acabara en un equipo como el Sevilla FC, al que también llegó su ofrecimiento el pasado mes de enero, antes de recalar en el Villarreal CF, se ha referido el propio presidente de la entidad Pepe Castro, quien reconoció durante un encuentro con sevillistas organizado por ABC que es un jugador de su "gusto".

A priori, los de Nervión no habrían llevado a cabo por el momento ningún tipo de movimiento al respecto, pues las condiciones que plantea el Tottenham hoy por hoy no son asumibles por la entidad sevillista. En cualquier caso, cabe recordar que Lo Celso es un jugador del que el Sevilla FC guarda muy buenos informes desde que irrumpiera en Rosario Central, cuando, incluso, realizó algún movimiento para intentar incorporarlo. Su desembargo a Europa, sin embargo, se llevó a cabo de la mano del PSG, que pagó 15 millones de euros por él cuando tenía sólo 20 años.

ESTADIO Deportivo tuvo acceso a parte de uno de los informes de la época que aconsejaba su fichaje por el Sevilla FC. "Es un jugador muy interesante por edad, condiciones y margen de mejora", relataba el mismo, durante un reporte realizado en un Rosario Central-Estudiantes de La Plata. Su "dinamismo" y su "capacidad técnica, conducción, asociación y último pase" eran otras de las características que resaltaba.

Lo Celso será padre por primera vez

Al margen de su futuro, Giovani Lo Celso ha comunicado en las últimas horas una noticia que cambiará su vida. Junto a su pareja Magalí Alacer será padre por primera vez.

"Aprovechando la situación queríamos contarles que con Magui vamos a ser padres. Como pueden ver el color de los globos, estamos esperando una niña. Si Dios quiere, el 5 o 6 de diciembre va a estar llegando", explicó Giovani Lo Celso. Una fecha en la que la selección de Argentina estaría disputando los octavos de final de la Copa del Mundo 2022. El nacimiento de su primer hijo, por tanto, podría alterar la participación de Lo Celso en el Mundial.