El futuro de Lo Celso más abierto que nunca; ofrecido, de nuevo, en LaLiga pero no al Villarreal

El centrocampista argentino, ex del Betis y del Villarreal, tiene un precio de 30 millones de euros para salir del Tottenham

El futuro de Giovani Lo Celso, actual jugador del Tottenham Hotspur que jugó el final de la temporada pasada en el Villarreal CF, es uno de los grandes enigmas de este próximo mercado de fichajes que se abre el 1 de julio. El argentino salió del equipo del norte de Londres porque no tenía minutos y volvió a mostrar el gran nivel de fútbol que posee en LaLiga. A pesar de ello, aterrizó en el Villarreal CF en calidad de cedido sin opción a compra, por lo que regresa ahora al Tottenham Hotspur con quien tiene contrato hasta verano de 2025, sabiendo todas las partes implicadas que desea marcharse.

Hace unas semanas, el periodista deportivo Xavi Jorquera, especialista en la actualidad del Villarreal CF, aseguró que la entidad de Castellón estaba cerrando el traspaso de Gio Lo Celso por unos 20 millones de euros. Un movimiento que ha quedado desmentido por el propio Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, en una entrevista en AS al compañero Javier Mata.

"No hemos negociado con el Tottenham, no nos hemos sentado con ellos para hablar de nada por ahora. Sabemos que el jugador está abierto a continuar, pero no podemos sentarnos a hablar de una operación así sin tener salidas. Lo que se viene hablando de ofertas y demás no es verdad, no ha habido ninguna negociación. Tampoco ellos nos han ofrecido y pedido nada. Como le he dicho es una operación muy complicada, ellos gastaron mucho dinero en el jugador y no es una operación nada fácil. Como le he dicho, sin salidas y con el equipo que tenemos, no estamos en disposición de hacer esa operación", afirmó el ejecutivo, conteniendo así la euforia sobre la continuidad de Gio Lo Celso en el Villarreal CF.

Aun así, dejó abierta la puerta para que Lo Celso pueda enfundarse de nuevo la camiseta amarilla. "Es un gran jugador que ha sido muy feliz aquí y que hemos sido muy felices con él, pero que es un jugador del Tottenham. Es verdad que nos gustaría que pueda continuar aquí en calidad de lo que sea la temporada que viene, pero ya le digo que es muy complicado".

Según las últimas informaciones de diferentes fuentes fiables, como las de Matteo Moretto, periodista especializado en materia de fichajes, el Tottenham Hotspur pide unos 30 millones de euros por el traspaso de Gio Lo Celso, el cual estaría encantado de seguir en el Villarreal CF. El problema está en que el Villarreal CF necesita equilibrar sus gastos al jugar la UEFA Conference League esta campaña y mediante traspaso sólo alcanza una cantidad sensiblemente más baja. Aún así Fernando Roig Negueroles también asegura en la entrevista a AS que están abiertos a buscar otra fórmula para que el de Rosario siga como amarillo, siendo una de ellas, un nuevo préstamo.

Por otro lado, Gio Lo Celso también ha sido ofrecido al Atlético de Madrid en las últimas semanas, sin que se produjera ningún avance en esa operación por el momento, pero se le abre así otra posibilidad de continuar en España, lo cual ve con muy buenos ojos tras rendir de forma excelente tanto en el Real Betis como en el Villarreal CF.