Tenistas franceses aislados en la burbuja dan negativo al COVID-19 y jugarán el Abierto de EE.UU.

La Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA) anunció este martes que tres jugadores franceses que compiten en el Abierto de EE.UU. han entrado en "protocolos mejorados" tras haber estado en estrecho contacto con su compatriota Benoit Paire, quien fue retirado del sorteo de individuales el domingo al dar positivo por COVID-19.



Se trata de la tenista Kristina Mladenovic y sus compatriotas Adrian Mannarino y el doblista Édouard Roger-Vasselin, que dieron negativo en las pruebas y se les permitió continuar practicando y compitiendo, pero bajo regulaciones mucho más estrictas que el resto de los jugadores.



"No sé cómo vamos a seguir", dijo Mladenovic después de que ganó su partido de individuales de primera ronda en el Centro Nacional de Tenis (NTC) el lunes. "No se nos permite hacer ejercicio. No hay una burbuja pública para nosotros. Estoy completamente sola con mi hermano (que también es su entrenador esta semana)".



Mladenovic definió su situación como estar metida en "una burbuja dentro de otra burbuja".



La francesa explicó que ella y los demás no pueden ver a otros jugadores "cara a cara" y tienen prohibido usar las instalaciones del NTC o del hotel de bioseguridad que los pone en contacto con otros tenistas en el torneo.



"Todavía tengo que encontrar una manera de discutir con la USTA cómo podemos organizar las cosas para que al menos pueda competir y tener acceso a mi equipo para al menos seguir trabajando".



Antes de que comenzaran el torneo de Cincinnati, que este año también se ha disputado en Flushing Meadows por la pandemia del coronavirus, y el Abierto, todos los jugadores tuvieron que firmar un acuerdo en el que describían su obligación de cumplir los protocolos de salud y las consecuencias de dar positivo o no cumplir con los estrictos estándares.



Cuando el preparador físico Juan Manuel Galván dio positivo por COVID-19, los dos jugadores con los que viajaba y con los que trabajaba, el argentino Guido Pella y el boliviano Hugo Dellien, fueron eliminados del cuadro de Cincinnati como lo exigían las reglas, aunque ninguno de los jugadores dio positivo.



Pella y Dellien han estado en cuarentena durante 14 días, dieron negativo y este martes jugarán sus partidos de primera ronda.



La regla inicial que pedía que los jugadores que habían estado en contacto cercano con personas infectadas también fueran retirados del torneo fue revisada con la orientación de los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York.



La revisión introdujo un régimen más estricto para los tres jugadores franceses, pero también les permitió continuar en el US Open, de acuerdo a la directora del US Open, Stacey Allaster.



Las reglas dictan que aquellos en protocolos mejorados deben permanecer en sus habitaciones de hotel y no aceptar visitantes cuando no viajen o compitan en el US Open.



Deben poner sus sábanas y toallas fuera de la puerta del hotel para la limpieza, y tienen prohibido el acceso a todas las áreas comunes, incluidos los restaurantes. Las comidas deben entregarse en sus puertas.



Si quieren hacer entrenamiento físico, tienen que hacerlo con cita previa, en un área separada, y no pueden ingresar a los vestuarios.



Casi lo único que pueden hacer fuera de sus salas es entrenar y jugar partidos, e incluso entonces, deben esperar en sus habitaciones hasta una hora preestablecida para el transporte del torneo al Centro Nacional de Tenis Billie Jean King.



Mladenovic dijo que tuvo una sesión de entrenamiento de una hora con Paire la semana pasada, en lados opuestos de la red, y solo estuvo expuesta a él durante "35 o 40 minutos" en el hotel, algunos de los cuales los pasó jugando a las cartas con Paire y otros.



Al igual que Mannarino y Roger Vasselin, a Mladenovic se le informó el sábado por la noche que la habían rastreado hasta Paire. Ninguno de los jugadores franceses sabía si se les permitiría competir en el Abierto hasta el domingo por la noche.