Lo que no sabes de Carlos Alcaraz, la nueva estrella del deporte de España: su progresión física y deportiva, su amistad con un futbolista...

El tenista murciano está encandilando a todos con su juego espectacular y carisma; y va camino de meterse en el TOP 10 más pronto que tarde

Carlos Alcaraz es el tenista de moda. Su juego ofensivo, su vistosidad, su calidad y su talento aunado con su mentalidad ganadora y cabeza bien amueblada han traído la ilusión y la esperanza a los aficionados al tenis que veían un vacío de poder y de carisma en el circuito ATP después de que Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic vayan perdiendo empuje y presencia en los torneos, cada vez seleccionan más sus apariciones, en lugar de la promocionada generación NextGen liderado por unos Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas que no terminan de conectar con el público ni tampoco de superar a Federer, Djokovic y Nadal.



Lo que está ocurriendo en la gira de pista rápida de Estados Unidos, y en este comienzo de temporada, sólo es la confirmación de un tenista que está llamado a llegar a la élite. Dos victorias le separan de vencer su primer Masters 1000, en Miami, torneo que ningún tenista masculino español ha ganado, y de lograrlo se colocará como número 11 del ránking mundial.



En 2022, sólo Matteo Berretini, actual némero 6 del mundo, en el Open de Australia, y Rafa Nadal, en el Masters 1000 de Indian Wells, han conseguido pararlo. Los demás, todos, han claudicado, tal y como ocurrió en el ATP 500 de Rio de Janeiro donde se llevó el segundo título de su carrera deportiva, tras el de Umag (Croacia) en 2021, después de arrasar en la final al argentino Diego Schwartzman. Este entorchado le permitió convertirse en el ganador más joven de un ATP 500 desde la reestructuración que hubo en 2009.



Alcaraz, desde que llegó al circuito en 2020, se ha ido ganando a todos poco a poco, venciendo sus partidos, mostrando mucha progresión y, sobre todo, dando un gran espectáculo, algo que echaba de menos el público. El triunfo que lo lanzó al estrellato fue, sin duda, el que logró contra Stefanos Tsitsipas en el US Open, en tercera ronda y después de cinco sets. Torneo al cual llegó a cuartos de final donde se tuvo que retirar lesionado contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, el canadiense que está llamado también a competir por la cima con el murciano.



Aún así el camino hasta aquí no ha sido fácil, nunca lo es, por ello vamos a intentar acercar la figura de Carlos Alcaraz para aquel que no lo conozca aún.





Las que debes saber de Carlos Alcaraz, la nueva estrella del deporte de España

La amistad de Carlos Alcaraz con Gonzalo Villar, futbolista del Getafe CF

Su nombre completo es Carlos Alcaraz Garfia. Nació en El Palmar, Murcia, el 5 de mayo de 2003. Aunque en la página web de la ATP le dan 1'85 de altura, la real se mueve entre el 1'82/83, pesando uno 77/78 kilos.Carlos Alcaraz es el segundo de cuatro hermanos. Los otros son Álvaro, de 21 años, cn el que entrena y pelotea en alguna ocasión como ocurrió en el ATP de Rio; Sergio, de 11; y Jaime, de 9. El padre de Carlos es el director de la escuela de tenis del Club de Campo. Con apenas tres años le compró su primera raqueta. Pero esa pasión por el tenis ha sido transmitida de generación en generación. El abuelo, el jefe de este clan amante del deporte, fue el primer socio del club de tenis. Y él ha ido transfiriendo ese amor por el tenis, hasta llegar al nuevo campeón Carlos Alcaraz.Sigue estudiando y se sacó el carné de conducir hace muy poco, ya que anteriormente no había tenido tiempo.Siempre lo dice en todas las entrevistas que tiene. Se escapa con sus amigos de toda la vida siempre que tiene oportunidad y le encanta jugar al golf y al padel.Entrenado por Juan Carlos Ferrero, uno de los mejores tenistas españoles de la historia, ex número 1 del mundo y ganador de Roland Garros, Carlos Alcaraz tiene un equipo que lo apoya y le ayuda en todo, el cual está formado por: Kiko Molina (segundo entrenador); Alberto Lledó (preparador físico) y Juanjo Moreno (fisioterapeuta); Álex Sánchez (preparador físico), Fran Rubio (fisioterapeuta) y Juan José López (doctor).Antes de llegar al circuito ATP arrasó en el Challenger Tour, ganando 4 títulos, en Trieste, Barcelona, Villena y Oeiras, y perdiendo una final en Cordenons contra Zapata Miralles.en 2018 acabó el número 1491 del mundo; en 2019, el 492; en 2020, el 141; y el 2021, el 32. Antes de la semifinal de Miami de hoy es número 14 virtual.. Alguna vez ha sido cazado por las cámaras.Durante los meses de noviembre y diciembre pasados trabajo estoicamente su físico para aguantar partidos a cinco sets después de su retirada en el. Paso que ha conseguido ya que ha jugado partidos muy duros contrasin que el físico se le resintiera.A principios de temporada dijo que su meta era llegar al TOP 15 y ganar un ATP 500. Es abril y ya los ha conseguido. Ferrero, su entrenador, ya se plantea nuevos retos y ahora quiere un Masters 1000, ser TOP 10 y clasificarse para el, elComo bonus,guarda una buena amistad con el jugador del, también murciano.