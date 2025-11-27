México Major Premier Pádel 2025 | Partidos de hoy 27 de noviembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV los 1/8 de final

El Major de México sube en intensidad con un partido difícil para Lebrón y Augsburger, y un duelo intenso entre Paquito Navarro y Jon Sanz ante Tolito Aguirre y Alex Chozas

Tras el ilusionante debut de la pareja formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger en el México Major Premier Pádel 2025, este jueves le llega la hora de la reválida, ya que se cruzan con una de las duplas de moda del circuito, la formada por el brasileño Lucas Campagnolo y por el andaluz Javi Garrido, que alcanzó las semifinales en el último torneo disputado en Dubai (P1), así como el FIP Platinum jugado la pasada semana en Veracruz.

El hecho de partir como quinta pareja del cuadro complica la trayectoria del gaditano y el posadeño, aunque tampoco lo tendrán nada fácil Stupaczuk y Di Nenno ante unos Alex Ruiz y Juanlu Esbrí más rodados que ellos.

Será la jornada donde ya aparecerán los grandes favoritos, tanto Brea y Triay como Coello y Tapia, y en la que habrá duelos tan disputados como el que se prevé entre el dúo formado por Paquito Navarro y Jon Sanz ante el Tolito Aguirre y Alex Chozas.

También está presente la lucha por el número uno del ránking y, sobre todo, por las últimas plazas para las Premier Pádel Finals 2025 de Barcelona, especialmente en el circuito femenino, donde hay muchas jugadoras implicadas y Marina Guinard defendiendo su privilegiada posición.

Horarios de octavos de final del México Major Premier Pádel 2025

Pista Estadio

Brea/Triay (1) vs Fassio/Llaguno (12) (A partir de las 23:00 horas -hora peninsular española-)

Alonso/Tello (9) vs Galán/Chingotto (2) (A continuación)

Castelló/Rufo (13) vs Sánchez/Josemaría (2) (No antes de las 02:00 horas -madrugada-)

Coello/Tapia (1) vs Diestro/Ruiz (16) (A continuación)

Pista Caliente

Caldera/Goenaga (10) vs Ustero/Araújo (4) (A partir de las 23:00 horas)

Nieto/Yanguas (3) vs García/Barahona (11) (A continuación)

Fernández/González (3) vs Barrera/Velasco (14) (No antes de las 02:00 horas -madrugada-)

Ruiz/Esbrí (12) vs Stupaczuk/Di Nenno (4) (A continuación)

Pista Mifel

Osoro/Iglesias (9) vs Ortega/Icardo (5) (A partir de las 23:00 horas)

Campagnolo/Garrido (10) vs Augsburger/Lebrón (5) (A continuación)

Jensen/Alonso (6) vs López/García (No antes de las 02:00 horas -madrugada-)

Sanz/Navarro (6) vs Aguirre/Chozas (13) (A continuación)

Pista Skechers

Guinart/Virseda (8) vs Merino/Navarro (A partir de las 23:00 horas)

Libaak/Bautista vs Alfonso/Gutiérrez (15) (A continuación)

Sainz/Eugenio (11) vs Salazar/Calvo (7) (No antes de las 02:00 horas -madrugada-)

Jofre/Arroyo (14) vs González/Guerrero (7) (A continuación)

Dónde ver por TV los 1/16 de final del México Major Premier Pádel 2025

El circuito Premier Padel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Pádel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, podrá verse a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus.

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.