Juan Lebrón y Leo Augsburger ilusionan en su debut y primera gran sorpresa en el Major de México
La pareja hispano-argentina superó sin problemas un 'partido trampa'; sorpresa con la eliminación de un pareja del Top-8 masculino
Juan Lebrón y Leo Augsburger tuvieron un convincente debut como pareja en el México Major Premier Pádel 2025 después de superar a Pol Hernández y Alex Collado en dos sets (6-3 y 6-4) en un partido trampa, ya que se cruzaban con una pareja que ha dado más de un disgusto en las últimas semanas y que ya eliminó a un Top-4 en Milán.
El sevillano y el posadeño, aún con mucho margen de compenetración, eran la gran atracción de la jornada de 1/16 de final, en la que la otra pareja novedosa, Di Nenno y Stupaczuk, retomó su relación con un triunfo plácido, en el que sólo dejaron cuatro juegos a sus rivales.
También hubo lugar para la tradicional sorpresa que se suele dar en estas primeras rondas y que esta vez se llevó por delante a una pareja del Top-8 como es la que forman Lucas Bergamini y Javi Leal.
En cuanto a la lucha por los últimos puestos de las Premier Pádel Finals, que es la que más atrae en este último torneo del circuito, todos pasaron y mantienen la incertidumbre.
Marina Guinart y Vero Virseda pasaron a costa de Collombon y de Montes, pero sus perseguidoras no aflojaron y la 'Vikinga' Osoro, junto a la sevillana Victoria Iglesias, arrasó ante la dupla Polo-las Heras, y Goenaga y Caldera tampoco dieron opción a Bellver y Dal Pozzo.
Resultados 1/16 de final masculinos del México Major Premier Pádel 2025
Galán/Chingotto a Goenaga/Hernández 6-0 y 6-1
Stupaczuk/Di Nenno a Montiel/Belluati 6-4 y 6-0
Sanz/Navarro vs Santifosa/Sintes 6-3 y 6-3
Augsburger/Lebrón a Collado/Hernández 6-3 y 6-4
Nieto/Yanguas vs Sánchez/Jiménez 7-6(4) y 6-4
González/Guerrero a Gala/García 4-6, 6-3 y 7-5
Aguirre/Chozas a Zapata/Cabeza 7-6(4) y 6-4
Libaak/Bautista a Bergamini/Leal 6-7(1), 6-3 y 7-5
Alonso/Tello a Rubio/Ruiz 7-6(7) y 7-5
Jofre/Arroyo a Huete/Sager 6-3 y 6-4
Campagnolo/Garrido a Lijó/Arce 6-3, 3-6 y 6-3
Ruiz/Esbrí a De Pascual/Lamperti 6-1 y 7-5
Alfonso/Gutiérrez a Sánchez/Gil 7-5, 2-6 y 6-3
Diestro/Ruiz a Sans/Quílez 4-6, 6-3 y 6-4
García/Barahona a Castaño/Abbate 7-5 y 6-1
Resultados 1/16 de final femeninos del México Major Premier Pádel 2025
Ortega/Icardo a López/López 6-1 y 6-3
Jensen/Alonso a Cánovas/Rodríguez 6-2 y 7-5
Guinart/Virseda a Collombon/Montes 6-4 y 6-2
Osoro/Iglesias a Polo/Las Heras 6-3 y 6-0
Salazar/Calvo a Borrero/Arellano 6-1 y 7-6(3)
Caldera/Goenaga a Bellver/Dal Pozzo 6-3 y 7-6(3)
Castelló/Rufo vs Caparrós/Pérez 6-4 y 6-4
Sainz/Eugenio a Luján/Manquillo 6-3 y 6-1
Fassio/Llaguno a Martínez/Rodríguez 6-0 y 6-3
Barrera/Velasco a Carnicero/Martínez 6-0 y 6-1
Merino/Navarro a Riera/Nogueira 7-5 y 6-1
López/García a Orsi/Martínez 4-6, 6-4 y 6-2