Juan Lebrón y Leo Augsburger ilusionan en su debut y primera gran sorpresa en el Major de México

La pareja hispano-argentina superó sin problemas un 'partido trampa'; sorpresa con la eliminación de un pareja del Top-8 masculino

Juan Lebrón y Leo Augsburger tuvieron un convincente debut como pareja en el México Major Premier Pádel 2025 después de superar a Pol Hernández y Alex Collado en dos sets (6-3 y 6-4) en un partido trampa, ya que se cruzaban con una pareja que ha dado más de un disgusto en las últimas semanas y que ya eliminó a un Top-4 en Milán.

El sevillano y el posadeño, aún con mucho margen de compenetración, eran la gran atracción de la jornada de 1/16 de final, en la que la otra pareja novedosa, Di Nenno y Stupaczuk, retomó su relación con un triunfo plácido, en el que sólo dejaron cuatro juegos a sus rivales.

También hubo lugar para la tradicional sorpresa que se suele dar en estas primeras rondas y que esta vez se llevó por delante a una pareja del Top-8 como es la que forman Lucas Bergamini y Javi Leal.

En cuanto a la lucha por los últimos puestos de las Premier Pádel Finals, que es la que más atrae en este último torneo del circuito, todos pasaron y mantienen la incertidumbre.

Marina Guinart y Vero Virseda pasaron a costa de Collombon y de Montes, pero sus perseguidoras no aflojaron y la 'Vikinga' Osoro, junto a la sevillana Victoria Iglesias, arrasó ante la dupla Polo-las Heras, y Goenaga y Caldera tampoco dieron opción a Bellver y Dal Pozzo.

Resultados 1/16 de final masculinos del México Major Premier Pádel 2025

Galán/Chingotto a Goenaga/Hernández 6-0 y 6-1

Stupaczuk/Di Nenno a Montiel/Belluati 6-4 y 6-0

Sanz/Navarro vs Santifosa/Sintes 6-3 y 6-3

Augsburger/Lebrón a Collado/Hernández 6-3 y 6-4

Nieto/Yanguas vs Sánchez/Jiménez 7-6(4) y 6-4

González/Guerrero a Gala/García 4-6, 6-3 y 7-5

Aguirre/Chozas a Zapata/Cabeza 7-6(4) y 6-4

Libaak/Bautista a Bergamini/Leal 6-7(1), 6-3 y 7-5

Alonso/Tello a Rubio/Ruiz 7-6(7) y 7-5

Jofre/Arroyo a Huete/Sager 6-3 y 6-4

Campagnolo/Garrido a Lijó/Arce 6-3, 3-6 y 6-3

Ruiz/Esbrí a De Pascual/Lamperti 6-1 y 7-5

Alfonso/Gutiérrez a Sánchez/Gil 7-5, 2-6 y 6-3

Diestro/Ruiz a Sans/Quílez 4-6, 6-3 y 6-4

García/Barahona a Castaño/Abbate 7-5 y 6-1

Resultados 1/16 de final femeninos del México Major Premier Pádel 2025

Ortega/Icardo a López/López 6-1 y 6-3

Jensen/Alonso a Cánovas/Rodríguez 6-2 y 7-5

Guinart/Virseda a Collombon/Montes 6-4 y 6-2

Osoro/Iglesias a Polo/Las Heras 6-3 y 6-0

Salazar/Calvo a Borrero/Arellano 6-1 y 7-6(3)

Caldera/Goenaga a Bellver/Dal Pozzo 6-3 y 7-6(3)

Castelló/Rufo vs Caparrós/Pérez 6-4 y 6-4

Sainz/Eugenio a Luján/Manquillo 6-3 y 6-1

Fassio/Llaguno a Martínez/Rodríguez 6-0 y 6-3

Barrera/Velasco a Carnicero/Martínez 6-0 y 6-1

Merino/Navarro a Riera/Nogueira 7-5 y 6-1

López/García a Orsi/Martínez 4-6, 6-4 y 6-2