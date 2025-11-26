Un veterano de 47 años da la gran sorpresa en el México Major Premier Pádel

Campanada de Miguel Lamperti, junto a Juani De Pascual, en el México Major Premier Pádel 2025, que vivió un arranque igualado y espectacular

A la espera de que los grandes favoritos entren en liza, el México Major Premier Pádel 2025 ha dejado un estreno con mucha igualdad, en el que se han producido las primeras sorpresas y la confirmación de que un veterano quiere seguir dando guerra.

A sus 47 años, Miguel Lamperti demuestra que el que tuvo, retuvo y junto a su compatriota Juani De Pascual alcanzó la segunda ronda del Major de Acapulco con una remontada (1-6, 6-3 y 6-2) frente a Denis Perino e Ignacio Piotto en uno de los partidos más igualados de esta primera ronda.

No tuvieron problemas para acceder a la segunda fase parejas como Tino Libaak y Jairo Bautista, Diego García y Salva Oria o un Teo Zapata y Curro Cabeza; mientras que Xisco Gil y Maxi Sánchez necesitaron también de un tercer set (4-6, 6-3 y 7-5) ante Alonso Rodríguez y Juani Rubini.

El México Major Premier Pádel es el último torneo del año antes de las Premier Pádel Finals de Barcelona y servirá para cubrir las últimas plazas que aún quedan por decidir.

Resultados primera ronda del cuadro masculino del México Major Premier Pádel 2025

Diego García/Salva Oria a Diego Arredondo/Juan Pablo Padilla 6-1 y 6-4

Marc Sintes/Daniel Santigosa a Pablo Amora/Pablo Acevedo 6-2 y 6-0

Tino Libaak/Jairo Bautista a Facu Domínguez/Javi Martínez 6-2 y 6-2

David Gala/Pablo García a Álvaro Cepero/Agustín Torre 6-4, 6-7(5) y 6-4

Xisco Gil/Maxi Sánchez a Alonso Rodríguez/Juani Rubini 4-6, 6-3 y 7-5

Enrique Goenaga/Luis Hernández a Enzo Jensen/Emilio Sánchez Chamero 7-5 y 6-2

Teo Zapata/Curro Cabeza a Ferran Insa/Albert Roglan 6-2 y 6-2

Guillermo Collado/Pol Hernández a Javier Valdés/Agustín Gutiérrez 6-3 y 7-5

José Jiménez/Maxi Sánchez Blasco a Pincho Fernández/Mario Del Castillo 6-2 y 7-5

Juani De Pascual/Miguel Lamperti a Denis Perino/Ignacio Piotto 1-6, 6-3 y 6-2

Manuel Castaño/Flavio Abbate a Lucho Capra/Aimar Goñi 2-6, 7-5 y 6-4

Mario Huete/Nachi Sager a Mateo Rivero/Juan Pablo Dametto 6-3 y 7-5

Resultados primera ronda del cuadro femenino del México Major Premier Pádel 2025

Alix Collombon/Jan Montes a Renata Martínez/Natalia Blanco 6-1 y 6-0

Sandra Bellver/Giulia Dal Pozzo a Giorgia Marchetti/Lea Godallier 5-7, 7-5 y 6-4

Julia Polo/Bárbara Las Heras a Ksenia Sharifova/Marina Lobo 7-6(3) y 6-3

Marta Borrero/Marta Arellano a Lara Arruabarrena/Julieta Bidahorria 7-5 y 6-4

Lucía Martínez/Nuria Rodríguez a Sara Ruiz/Alicia Blanco 6-2 y 6-1

Noa Cánovas/Laia Rodríguez a Lucía Peralta/Carla Touly 6-2, 2-6 y 6-2

Rebeca López/Natividad López a Daiara Valenzuela/Raquel Piltcher 6-3, 1-6 y 6-2

Laura Luján/Letizia Manquillo a Carlotta Casali/Ariadna Cañellas 6-1 y 6-4