Cristina Morales defenderá el título de campeona del mundo en Encinarejo

La luchadora encijanerense Cristina Morales Martín, residente en Sevilla desde hace más de 5 años en el Team Jesús Cabello y campeona mundial de kick boxing de la categoría profesional de 48kg, defenderá en su localidad dicho campeonato el próximo 21 de septiembre.

Cristina, campeona mundial en Francia el pasado mes de marzo cuenta en su haber con ser la única luchadora en la historia nacional en conseguir dicho campeonato en la máxima categoría.

Después de una difícil gestión, el Ayuntamiento de Encinarejo de Córdoba ha logrado que la defensa se realice en España y, lo que es más importante, en su localidad.

Como aspirante deberá lidiar con la durísima luchadora belga de origen marroquí, Oumaiima Arhou, que se encuentra en estos momentos en Thailandia preparando este campeonato. Campeonato que será de 5 asaltos de 3 minutos cada uno.

El evento tendrá lugar el próximo 21 de septiembre en el pabellón municipal Rafael Lozano, en Encinarejo. También habrá combates previos antes a la disputa del campeonato mundial con la presencia de reconocidos luchadores del panorama nacional como Samuel Moreno, Anas Mouktader, Ezequiel Sánchez o Anta Marina.

Es la primera vez que Córdoba acoge un campeonato mundial profesional femenino por lo que se contará con la presencia de LaLiga Sports para poder ver en streaming a nuestra luchadora encijanerense afincada en Sevilla.

ESTADIO Deportivo ha vuelto a entrevistar a Cristina Morales en estos días previos a la disputa de uno de los eventos más importantes de su carrera.

Con respecto a ese punto de presión que supone estar en el foco de toda luchadora que quiera su cinturón de campeona la cordobesa se muestra firme: " Ahora nos toca defender el título, siempre hemos dicho que lo difícil no es llegar si no mantenerse arriba y es lo que vamos a trabajar y por lo que vamos a luchar. Me siento con muchas ganas y fuerza de enfrentarme a este gran reto, con una fuerte rival que no me lo pondrá nada fácil. Pero en eso consiste, en enfrentarme a las mejores para poder llegar a lo más alto".

Cristina afirma que defender el título ante los suyos es "una gran oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento de mi pueblo, Encinarejo de Córdoba". "Quien me diría hace 10 años cuando entré por primera vez al polideportivo de mi pueblo para aprender kick Boxing, que algún día disputaría allí mismo un campeonato mundial profesional. Son más de 6 años los que llevo sin competir en Córdoba, y poder luchar delante de mis amigos y familiares es un plus de energía para dar lo mejor de mi esa noche", añade la campeona.

La preparación que está haciendo para este combate es una apuesta fuerte del Team Cabello: "Llevamos una preparación especial para este combate. Es mucho lo que tenemos en juego y estamos apostando fuerte para dar nuestra mejor versión, implantando nuevos miembros en nuestro cuerpo técnico. Estamos trabajando en equipo, tanto el entrenador, preparado físico, psicólogo del deporte y nutricionista. Queremos llegar al máximo nivel y haremos todo lo que esté en nuestras manos para no desaprovechar esta oportunidad".