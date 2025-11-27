Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 2 de fase de grupos hoy 27 de noviembre

Contundentes resultados en la segunda jornada del Mundial de Balonmano Femenino 2025, donde ya se han completado seis de los ocho grupos de esta primera fase

Mucha desigualdad, como se esperaba, tras el arranque de seis de los ocho grupos que conforman el Mundial femenino de balonmano 2025, que se está disputando en Países Bajos y Alemania, y donde las favoritas han saldado sus estrenos con mucha autoridad.

Pocos partidos igualados se han podido ver en una jornada donde tal vez el Suecia - República Checa, que han ganado las suecas por 31-23, haya sido lo más emocionante que se ha visto, y lo único con diferencias cortas aparte del duelo del Grupo C jugado ayer miércoles entre la anfitriona Alemania e Islandia, que ganaron las locales por 32-25.

Lo más curioso es que la gran candidata al triunfo final, Noruega, no esté liderando el Grupo H. El equipo nórdico, que barrió a España de 22 en el amistoso jugado hace seis días, también pasó por encima de una buena Japón que aguantó hasta el descanso, pero que acabó cediendo por 15 (34-19). Sin embargo, el líder de su grupo es Angola, la selección que sorprendió en los últimos Juegos de París y que aprovechó que su rival era la débil Kazajistán para darse el gusto de estar al menos un día por delante de las poderosas noruegas.

Otra de las muestras de la diferencia que se suele apreciar en esta fase de grupos fue la clara victoria de Suiza ante Irán, que sólo fue capaz de anotar 9 goles, por 34 las helvéticas. El equipo suizo se jugará el liderato de su grupo, el B, ante una Hungría que, a priori, debe estar un punto por encima, pero que no lo tuvo fácil ante un correoso equipo de Senegal.

En el Grupo A, Dinamarca, tercera en los dos últimos mundiales, marca diferencias desde el principio, mientras que la victoria de Rumanía ante Croacia deja a las rumanas como claras candidatas a pasar como segundas y, con ello, a tener opciones en la Main Round para alcanzar los cruces de cuartos de final.

Así quedan las clasificaciones de los grupos del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO A

Rumanía 33-24 Croacia

Dinamarca 36-19 Japón

Clasificación

Dinamarca (2 puntos)

Rumanía (2 puntos)

Croacia (0 puntos)

Japón (0 puntos)

GRUPO B

Suiza 34-9 Irán

Hungría 26-17 Senegal

Clasificación

Suiza (2 puntos)

Hungría (2 puntos)

Senegal (0 puntos)

Irán (0 puntos)

GRUPO C

Alemania 32-25 Islandia

Serbia 31-19 Uruguay

Clasificación

Serbia (2 puntos)

Alemania (2 puntos)

Islandia (0 puntos)

Uruguay (0 puntos)

GRUPO D

España 26-17 Paraguay

Montenegro 32-27 Islas Faroe

Clasificación

España (2 puntos)

Montenegro (2 puntos)

Islas Feroe (0 puntos)

Paraguay (0 puntos)

GRUPO G

Brasil 41-20 Cuba

Suecia 31-23 República Checa

Clasificación

Brasil (2 puntos)

Suecia (2 puntos)

República Checa (0 puntos)

Cuba (0 puntos)

GRUPO H

Angola 38-20 Kazajistán

Noruega 34-19 Corea del Sur

Clasificación

Angola (2 puntos)

Noruega (2 puntos)

Corea del Sur (0 puntos)

Kazajistán (0 puntos)