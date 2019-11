García Bragado galardonado en los premios 'María de Villota'

Madrid, 21 nov (EFE).- El atleta español, Jesús Ángel García Bragado, ha sido galardonado en los 'Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta' en la categoría de 'Hazaña Deportiva', luego de que con 50 años logró en los Mundiales de Atletismo la clasificación para los Juegos de Tokio 2020, en los 50 kilómetros marcha.



El marchador madrileño es premiado tras lo conseguido en Doha, donde logró la clasificación a Tokio en la que será su octava y última aparición en unos Juegos Olímpicos, como ya ha anticipado. "Mi decisión personal es poner punto final a mi carrera deportiva en los Juegos Olímpicos. Y así lo afrontaré. Será la última vez que me ponga un dorsal".



El veterano, campeón del mundo en marcha en el 1993, consideró el reconocimiento como "un honor" y además, recordó los mejores momentos de su carrera: "Si tengo que quedarme con algo, sería con el oro de Sttutgart y también con la medalla de Berlín, pero si no hablamos de medallas, me quedo con el recibimiento que los deportistas me hicieron en la Villa Olímpica, fue toda una experiencia", afirmó Bragado.



En Toki, García Bragado incrementará el récord, que ya ostenta, como el deportista español con más participaciones en unos Juegos.



Por otro lado, se dieron a conocer los protagonistas en las otras categorías, entre estos, Javier Fernández, gran campeón del patinaje artístico español que colgó los patines en 2018 y Ona Carbonell, la deportista española con más medallas en los mundiales de natación, ambos serán premiados en la categoría de 'Trayectoria Deportiva'.



Asimismo, han decidido otorgar un 'Reconocimiento Especial' a la familia Fernández Ochoa, en recuerdo a los fallecidos Paco y Blanca, ambos medallistas olímpicos.



La VI edición de los Premios María de Villota y VIII Ciudad de la Raqueta, cuentan con un jurado común y se entregarán de forma conjunta en la Ciudad de la Raqueta en Madrid el próximo 2 de diciembre.