Antonio Serrat: "Ser líder del Mundial es una sorpresa muy bonita"

Madrid, 6 nov (EFE).- El español Antonio Serrat, que tras acabar quinto la prueba disputada el viernes en Abu Dabi se convirtió en líder del Mundial de triatlón, manifestó a EFE este sábado que haber pasado a encabezar el campeonato supuso para él "una sorpresa muy bonita".



"Estoy muy contento, aunque el premio de ser líder del Mundial para mí era algo totalmente inesperado; y ha sido una sorpresa muy bonita, porque no contaba con ella", declaró a Efe el triatleta gallego antes de tomar su último vuelo de regreso a casa, durante su escala en la capital de España, procedente de los Emiratos Árabes Unidos.



"No contaba con ello en ningún momento, no había hecho cálculos previos a la carrera, ni pensaba que un quinto puesto me daría para colocarme primero", explicó Serrat, que, tras las dos primeras pruebas de un Mundial que se completará en 2022, lidera la general con 1.464 puntos, 40 más que el alemán Tim Hellwig, duodécimo en Abu Dabi y ganador el pasado 18 de septiembre en Hamburgo (Alemania), donde el español también acabó quinto.



"Estoy muy contento; aunque en carrera uno siempre aspira a un poquito más. Pero valorando el nivel que había en la prueba es para estar contento, porque es una posición muy bonita", manifestó el triatleta vigués, que explicó a Efe cómo vivió la prueba desde dentro.



"La verdad es que la carrera no empezó como hubiera deseado. Quedé algo encerrado, porque hubo mucha pelea, en la natación; era difícil moverse en el grupo y salí un poco rezagado", comentó Serrat, que en Abu Dabi acabó a 17 segundos del ganador, el belga Jelle Geens, una prueba en la que el doble campeón mundial francés Vincent Luis fue segundo; y el húngaro Bence Bicsak, tercero.



"En bicicleta, nada mas subirme, sabía que si quería pelear por los puestos delanteros tenía que hacer las primeras vueltas lo más fuerte que pudiera, para intentar enlazar con cabeza de carrera", declaró.



"Por suerte me encontré bien, con fuerzas; y ya en la primera vuelta ya pude recortar bastante tiempo y meterme en el grupito delantero", dijo.



"Y la verdad es que en la bici me sentí bien, con fuerzas y así logré entrar en ese primer grupo, de quince o veinte, más o menos, que nos bajamos con unos cuarenta segundos sobre el segundo grupo", explicó a Efe Serrat.



"Así que los primeros puestos parecía claro que se iban a decidir entre nosotros", precisó.



"La verdad es que, corriendo, Vincent Luis y Gelle Jeens, que fueron segundo y primero finalmente, ya empezaron a marcar un ritmo muy fuerte; tirando del grupo a cinco, en el que me pude meter", dijo Serrat.



"Hubo un momento en el que iba cuarto y puede incluso que pensando en el podio, pero en los últimos 500 metros me pilló el francés Pierre Le Corre. Nos la jugamos al sprint y al final fue un quinto puesto para mí. Así que estoy muy contento con este resultado", comentó a Efe el campeón vigués.



"El liderato es un premio añadido muy bonito, por inesperado" afirmó.



"Ésta era la última prueba de la temporada, así que ahora nos tomaremos un pequeño descanso para coger fuerzas y afrontar la próxima temporada (en la que se reanudará el Mundial), sabiendo que mantener ese primer puesto va a estar muy complicado, porque aún quedan todas las pruebas del año que viene", apuntó a Efe el flamante líder del Mundial de triatlón.



"Hay mucha gente que tiene un resultado menos que yo; y que va a puntuar y va a estar ahí delante pero, bueno, ahora hay que aprovechar y disfrutar del descanso. Y afrontar la próxima temporada con muchas ganas y seguir peleando hasta donde me dejen", añadió Antonio Serrat.



Adrian R. Huber