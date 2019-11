David Meca: "Trataron de hundirme, pero me convirtieron en un campeón"

El exnadador español David Meca hizo un repaso a su exitosa trayectoria y señaló, en referencia a su suspensión por dopaje, que "trataron" de hundirle, pero le convirtieron "en un campeón".



Meca ofreció una conferencia en el hospital Vithas 9 de octubre, llamada "Historia de superación de David Meca", en la que el nadador no pudo contener las lágrimas tras recordar su récord del mundo al nadar desde Jávea hasta San Antonio de Ibiza.



El veintiocho veces campeón del mundo contó los numerosos problemas físicos que sufrió durante su infancia. "Con cinco años empecé la natación, no me gustaba, lloraba cada vez que me tiraban al agua", confesó.



"Con dieciocho años me fui a Estados Unidos a buscarme la vida con un diccionario y 50.000 pesetas para conseguir una beca" recordó Meca.



David Meca fue sancionado cuatro años por dopaje el 9 de marzo de 1999. "Pensé que era una broma. Recorrí los mejores laboratorios del mundo para que me examinaran y demostrar que no tenía sustancias en mi cuerpo. Tardaron tres años en darme la razón", señaló.



"En total, he recorrido nadando tres vueltas y media a la tierra", aseguró el nadador, que tras la sanción, decidió que su vida eran los retos.



El primer reto fue "la fuga de Alcatraz'". Meca recorrió a nado desde la cárcel de Alcatraz hasta la bahía de San Francisco con grilletes en los pies como protesta a su sanción. "Cada vez que veía una sombra pensaba que era un tiburón", comentó el nadador.



"Después batimos el récord del mundo de distancia entre Gran Canaria y Tenerife, el del Canal de la Mancha...", rememoró.



Meca fue absuelto a solo diez días del campeonato del mundo de Hawaii del año 2000. "Pensaron que iría a competir y haría el ridículo, pero gané las tres pruebas y España fue segunda en el medallero", concluyó Meca. E