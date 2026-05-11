España estrena su medallero en el Europeo de taekwondo con la firma de Iván García

El gallego se ha hecho con la presea de plata en el Campeonato de Europa que se celebra en Alemania tras no poder acabar la final por lesión

¡España ya no está a cero! El gallego Iván García (+87 kg) estrenó este lunes el medallero español en el Campeonato de Europa de taekwondo, que se disputa en Múnich (Alemania), tras conquistar la medalla de plata después de lesionarse en la final.

En lo que estaba siendo un campeonato impresionante por su parte, García cayó ante el británico Cunningham y tuvo que abandonar el combate por el oro en el segundo asalto tras sufrir una lesión en la rodilla. Hasta ese momento se había mostrado intratable. En su primera eliminatoria, el marinense se impuso al polaco Jablonski. Posteriormente, superó al macedonio Georgievski y al croata Sapina para plantarse en la final.

Para Iván García no es una novedad colgarse medallas; tanto es así que se trata de la cuarta que consigue en unos Campeonatos de Europa tras las conquistadas anteriormente en Sofía, Manchester y Belgrado.

La lesión que paró la progresión de Iván García

El gallego, plata también en el Campeonato del Mundo disputado en Guadalajara en 2022, sufrió un frenazo en su carrera tras una grave lesión de rodilla, aunque en los dos últimos años ha recuperado su mejor versión competitiva.

Así es. Lejos de perder terreno con sus máximos competidores por culpa de la mencionada dolencia, le sirvió para volver con más fuerza y con una mente mucho más dura para soportar los sinsabores que sufre cualquier deportista profesional en algún momento de su carrera.

Tres despedidas y cuatro esperanzas en la expedición española

Siguiendo con la participación de los nuestros, la jovencísima Violeta Díaz (-46 kg), Joan Jorquera (-68 kg), varias veces medallista continental, y Lena Moreno (-67 kg), bronce en el pasado Mundial, los otros tres representantes españoles que compitieron en la jornada inaugural del Europeo, cayeron en los octavos de final.

Será este martes 12 de mayo cuando entren en competición Jesús Fraile (-58 kg), Juan Antonio Milán (-80 kg), Laura Rodríguez (-53 kg) y Elsa Secanell (-62 kg).