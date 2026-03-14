España - Rumanía | Horario, canal y donde ver en TV al XV del León en la lucha por el bronce del Campeonato de Europa de Rugby 2026

España y Rumanía se juegan este domingo en Leganés la medalla de bronce del Campeonato de Europa de Rugby 2026

Tras el varapalo sufrido en Portugal hace una semana, la selección española de rugby quiere despedirse del Campeonato de Europa con buen sabor y sumar un bronce ante una selección que se ha convertido en su gran enemiga en los últimos años: Rumanía.

La derrota ante los lusos y cómo se produjo, con total superioridad de Los Lobos, ha desatado críticas a lo largo de la semana en el XV del León. Sin embargo, desde la federación han salido al paso para defender el trabajo del seleccionador, Pablo Bouza, y el propio técnico argentino ha reconocido que el enfado no llega por la derrota sino por cómo se produjo. "El problema fue cómo perdimos con Portugal", reconocía un Bouza que avisa que Rumanía no es más fácil.

"Tienen muchos jugadores de tamaño grande que se juegan mucho el uno a uno", señala el seleccionador español, que a lo largo de la semana ha incidido en la "preparación mental" para pasar página a lo vivido en Lisboa, en "sincerarse" y encontrar "el porqué" de la derrota frente a los portugueses.

Bouza ha hecho cambios con respecto al equipo que perdió en Portugal y ante Rumanía saldrá con Matheo Triki y Rapha Nieto, que acompañarán a Alejandro Saleta en el trabajo en la zona de contacto, en la tercera línea; y en la línea de tres cuartos, Tani Bay será el medio de melé y Lucien Richardies el que dirigirá el juego desde la apertura.

Así mismo, en la delantera mantiene a Hugo Pirlet, Álvaro García, Jon Zabala, Matt Foulds e Ignacio Piñeiro; en los centros estarán Alejandro Laforga y Álvar Gimeno, mientras que Iñaki Mateu y Martiniano Cian ocuparán las alas. John Wessel Bell sigue siendo el zaguero.

España y Rumanía no se han visto las caras en muchas ocasiones en los últimos años, pero han saltado chispas entre ambos y, de hecho, las quejas rumanas han propiciado que España sequedara fuera de los dos últimos mundiales. La última vez que se cruzaron fue 17 de marzo de 2024, en un paritdo similar a este, una lucha por el bonce del Campeonato de Europa celebrado en el Stade Jean Bouin de París que se llevó España (33-40).

A qué hora juegan España y Rumanía en el Campeonato de Europa de Rugby 2026

España y Rumanía se enfrentan en el partido por el bronce del Campeonato de Europa de Rugby 2026, en un encuentro que tendrá como sede el Estadio de Butarque (Leganés), en las llamadas Madrid Finals. El duelo se disputa este domingo 15 de marzo de 2026 a partir de las 16:00 horas.

Cómo ver en TV el España - Rumanía el Campeonato de Europa de Rugby 2026

Los derechos de los partidos de España en nuestro país los tiene RTVE, por lo que ahí será el lugar donde se podrá seguir este campeonato, ya sea en Teledeporte o a través de la aplicación RTVE Play. Teledeporte conectará unos minutos antes y retransmitirá este España - Rumanía del Campeonato de Europa de Rugby 2026.

También podrá conocer toda la actualidad del partido en ESTADIO Deportivo, donde les informaremos de todo lo que ocurra alrededor del trascendental encuentro del XV del León ante los rumanos.