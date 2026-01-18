El español Quim Salarich no puede repetir hazaña en la exhibición McGrath, nuevo líder de la Copa del Mundo de eslalon

El barcelonés se quedó a una centésima de pelear en la final con los treinta mejores; victorias de McGrath en Wengen (Suiza), de Aicher Tarvisio (Italia) y de Domen Prevc en Sapporo (Japón)

El barcelonés Quim Salarich no pudo repetir la hazaña de hace unos días, cuando logró colarse en la lucha con los mejores, y se quedó a las puertas del Top-30 en el eslalon de la Copa del Mundo celebrado este domingo en Wengen (Suiza).

El esquiador español, tras su gran prueba en Madonna di Campliglio (Italia), se quedó a una centésima de meterse entre los mejores. Salarich hizo un tiempo de 55.66, muy cerca del belga Sam Maes, que se quedó con el último billete para poder completar el eslalon. El otro español participante, el vizcaíno Juan del Campo, fue antepenúltimo en la primera bajada.

La prueba se la ha adjudicado el noruego Atle Lie McGrath, lo que le ha permitido liderar la clasificación de la especialidad, en detrimento del brasileño Lucas Pinheiro, segundo en la estación suiza. Es el segundo triunfo del nórdico, que ya ganó en diciembre en Alta Badia (Italia) y que, en Wengen, aventajó en 47 centésimas a Pinheiro y en 81 a su compatriota Henrik Kristoffersen, que completó el podio. El esquiador local Meillard fue cuarto.

McGrath ya había sido el más rápido en la primera bajada y supo contener el empuje del brasileño, quien no pudo repetir su éxito y cedió el primer lugar de la Copa del Mundo.

Tras esta prueba, el noruego pasa a ser el nuevo líder, con 372 puntos, seguido de Pinheiro con 351 y del francés Clement Noel, noveno en Wengen, que se queda con 343. En la general de la Copa del Mundo, el suizo Marco Odermatt, que no compite en eslalon, manda con claridad (1.105 puntos), seguido de Pinheiro (618) y de Mcgrath (578).

Lindsey Vonn, segunda tras Aicher en Tarvisio (Italia)

Por otro lado, en el supergigante de la Copa del Mundo celebrado este domingo en Tarvisio (Italia), la estadounidense Lindsey Vonn volvió a rozar la victoria, pero se tuvo que conformar con la segunda plaza después de que la alemana Emma Aicher superara su registro.

Aicher hizo un crono de 1:14.04, 27 centésimas menos que la veterana Vonn y 94 de ventaja sobre la checa Ester Ledecka. Ese segundo puesto permite a la norteamericana acercarse al liderato del supergigante en la Copa del Mundo.

Ahora, tras la prueba de Tarvisio, la italiana Sofia Goggia, que fue sexta en casa, pasa a liderar la clasificación con 200 puntos, seguida de Vonn, con 190, y de la neozelandesa Alice Robinson, líder hasta esta prueba y que pierde la primera posición después de que un error en la bajada la dejó muy alejada de los puestos de arriba.

Domen Prevc sigue con su tiranía en los saltos de esquí

Las pruebas de este domingo se completaban con la cita de Sapporo (Japón) en la Copa del Mundo de saltos de trampolín largo, donde el esloveno Domen Prevc sigue manteniendo su supremacía y se impuso una vez más en la temporada 2025-2026.

Prevc ya había ganado el sábado y este domingo completó un doblete con dos saltos de 137,5 y 136,5 metros, en los que obtuvo 277,7 puntos. Segundo fue el japonés Rjoju Kobayashi, a 3,5 puntos, mientras que el austríaco Daniel Tschofenig fue tercero a 11,9 puntos.

El esquiador esloveno domina la Copa del Mundo con 1.414 puntos, seguido de los japoneses Ryoyu Kobayashi con 947 y Ren Nikaido con 761. "Nos vamos de Sapporo con un buen viaje a Oberstdorf. Hice muy bien el primer salto de la competición, pero el segundo fue un poco agresivo en la sentadilla. Aun así, las condiciones eran muy buenas y me bastó para ganar", indicaba un Domen Prevc que va a llegar muy en forma a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo.