Francia se queda sola en la carrera por el Grand Slam del Seis Naciones

El XV del Gallo arrasa en Cardiff para quedarse líder en solitario del torneo y subrayar su nombre como favorito a conquistar un campeonato del que es vigente campeón

Poca historia hubo en Cardiff. Francia pasó por encima de Gales para devolver al primer plano la enorme crisis de los Dragones, que no ganan un partido del Seis Naciones desde marzo de 2023. Manteniendo esa funesta racha para su rival, los galos se impusieron por un aplastante 12-54 para colocarse en la primera plaza de la clasificación y quedarse como el único combinado que tiene opciones de llevarse el Grand Slam de 2026.

Pese a que se llevan solo dos jornadas, todos han perdido al menos un partido salvo Francia. Italia e Inglaterra lo hicieron el sábado y Escocia, en la primera jornada. Gales, en ambas ocasiones. De este modo, tras la derrota del XV de la Rosa en Edimburgo, el XV del Gallo toma el relevo de favorito de manos de sus eternos rivales británicos, que en la última jornada tendrán que viajar a París.

Lo más curioso de la paliza que se ha llevado gales es que esta deshace un empate histórico a 51 victorias para cada uno de los contendientes en más de un siglo de rivalidad. Aunque ahora parezca mentira, a la luz de una de sus peores rachas, el XV del Dragón se llevó el título en 2021; eso sí, no gana a Francia desde 2019 y se ha llevado las dos últimas "cucharas de madera".

En cuanto al desarrollo del partido hay poco que contar. En 15 minutos el marcador era ya de 0-19 en lo que estaba pareciendo un entrenamiento para los de Galthié. Los galeses tiraron de orgullo, pero no les sirvió para más que llegar con un marcador de 7-26 al descanso.

Francia remata la faena

Con la reanudación solo cambió la manera en la que los azules cruzaron la línea de marca galesa. Fue con el empuje de su delantera y su talonador Marchand como sumaron su quinto ensayo. Attissogbe no tardó en añadir el sexto. Al menos los 5 puntos de Grady sirvieron para evitar una mayor diferencia que la del 43-0 que el XV del Gallo endosó a los dragones hace un año en París y que es la mayor en los enfrentamientos entre ambas selecciones.

- Ficha técnica:

12.- Gales: Carre, Lake, Frances, Defydd Jenkins, Beard, Wainwright, Mann, Cracknell; Tomos Williams, Edwards; Adams, Hawkins, Eddie James, Mee y Rees-Zammit. También jugaron Elias, Griffin, Nicky Smith, Carter, Plumtree, Jarrod Evans y Grady.

54.- Francia: Gros, Marchand, Aldegheri, Ollivon, Guillard, Cros, Jegou, Jelonch; Dupont, Jalibert; Bielle-Biarrey, Brau-Boirie, Attissogbe y Ramos. También jugaron Serin, Lamothe, Neti, Montagne, Flament, Meafou, Nouchi y Nene.

Marcador: 0-7, min.2: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 0-12, min.11: ensayo de Bielle-Biarrey. 0-19, min,15: ensayo de Jalibert, que pasa Ramos. 7-19, min.19: ensayo de Carre, que pasa Edwards. 7-26, min.38: ensayo de Jalibert, que pasa Ramos. 7-33, min.44: ensayo de Marchand, que pasa Ramos. 7-40, min.49: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 7-47. min:58: ensayo de Attissogbe, que pasa Ramos. 7-54, min.61: ensayo de Ollivon, que pasa Ramos. 12-54, min.78: ensayo de Grady.

Árbitro: James Doleman, de Nueva Zelanda.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Seis Naciones disputado en el estadio Principality, de Cardiff, que no llegó a llenar sus tribunas y gradas.