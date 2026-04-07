Grecia - España de balonmano femenino | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de las Guerreras para el Europeo 2026

Pese a tener sellada la clasificación para el torneo continental, el seleccionador, Joaquín Rocamora, insiste a sus pupilas en que siempre deben dar lo mejor de sí mismas

Con la clasificación ya asegurada como primera de grupo para el Europeo, la selección española femenina de balonmano afronta los dos encuentros que disputa esta semana contra Grecia e Israel con el objetivo de afianzar los conceptos de juego que Joaquín Rocamora quiere que se conviertan en las señas de identidad de las nuevas Guerreras.

"No vamos a meter nada nuevo. Vamos a insistir en el trabajo que hicimos la primera semana, que las jugadoras que no entraron en la primera convocatoria lo conozcan y tratar de mejorar todas aquellas cosas que hicimos de manera mejorable en los dos partidos con Austria", señaló Rocamora en declaraciones a EFE.

Poco le importa al preparador español, que debutó en el cargo el pasado mes de marzo, que tanto Grecia, con la que se medirá este miércoles (14:45) en la ciudad helena de Kozani, como Israel, a la que se enfrentará el domingo (18:00) en Bolaños de Calatrava, sean muy inferiores al equipo español.

"La referencia somos nosotras mismas, nunca son las rivales. Tengamos quien tengamos enfrente tenemos que valorar el trabajo desde una perspectiva propia, poner el foco en qué hemos hecho bien y en qué hemos hecho mal. Nosotras somos el espejo en el que debemos miramos para saber si estamos mejorando o no", añadió el seleccionador español.

Mantenerse en la buen senda

Lo que más le gustó del equipo a Joaquín Rocamora en sus dos primeros encuentros al frente de la selección fue su capacidad de mejora, ya que en aquellos choque las Guerreras se impusieron a Austria por 24-29 en Viena y con un contundente 34-24 en Algeciras.

"Lo que más me gustó fue la capacidad de mejora que tuvimos a lo largo de toda la semana. Marcamos un patrones claros de trabajo y el equipo los fue poco a poco adquiriendo", finaliza el técnico.

A qué hora es el Grecia - España de clasificación para el Europeo de Balonmano femenino

El partido entre España y Grecia, clasificatorio para el Campeonato el Europa de Balonmano femenino 2026 se juega este miércoles, 8 de abril, a las 14:45 de la tarde (horario peninsular español) en el Lefkovrysi Indoor Arena de en la ciudad helena de Kozani.

Dónde ver por TV y online el Grecia - España

Televisión Española tiene en nuestro país los derechos de los partidos de baloncesto de la selección y retransmitirá el duelo a través de Teledeporte y de la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo daremos cuenta de todo lo que ocurra durante este partido que forma parte de la fase de clasificación de España para el próximo Europeo de Balonmano femenino.