Los Hispanos afrontan un sorteo de alto riesgo en el Mundial de balonmano

La selección española se ve relegada al bombo 2 y podría toparse con el mejor equipo del mundo, Dinamarca, en su camino por buscar el podio en territorio germano

Ganas, todas las del mundo, pero con grandes obstáculos. Así se plantan los Hispanos en el sorteo de la primera fase en el Mundial de Alemania 2027, en la cual podrían quedar emparejados con rivales de la talla de Dinamarca o Alemania, tras verse relegados al bombo 2 en el sorteo que se celebrará este miércoles 10 de junio (17:00 horas) en la ciudad alemana de Múnich.

Lo cierto es que a la selección española de balonmano le puede acompañar un camino duro desde primera hora. Por un lado tenemos al conjunto danés, vigente campeón olímpico, mundial y continental, pero por ahí también aparecen otros de gran nivel como el equipo germano, finalista en el último Europeo, u otras selecciones del nivel de Croacia, Islandia, Portugal o Suecia.

Respecto a los rivales que esquiva, las que no podrán verse con los Hispanos en el primer turno son las selecciones de Egipto y Argentina, los dos conjuntos que completan el bombo 1, que ya saben de antemano que irán destinados a los grupos B o D con sede en Stuttgart. El equipo que sea asignado al grupo B tendrá como rival procedente del bombo 2 a la selección de Francia, mientras que el encabece el D se medirá con Italia, procedente igualmente del segundo bombo, en el que también figura España.

El bombo 3, el mayor peligro para los Hispanos

Más allá de lo que ocurra con los 'cabeza de serie', la mayor o menor dificultad del grupo, en el que los tres primeros clasificados obtendrán el billete para la segunda fase, dependerá de los rivales que provengan del bombo 3. En ese tercer bombo destaca la presencia de equipos como Brasil, que concluyó séptima en el pasado Mundial tras vencer, entre otros, a la selección española, y Polonia, que dirige el técnico español Jesús Javier 'Jota' González con la ayuda del exjugador internacional español Julen Aginagalde.

Completan el bombo los conjuntos de Grecia, que protagonizó una de la grandes sorpresas de la fase de clasificación europea tras dejar fuera del Mundial a los Países Bajos, Baréin, Túnez, Cabo Verde, Chile y Estados Unidos. Ya en el 4 están los más débiles a priori: Catar, Kuwait, Japón, Argelia, Angola y Uruguay, Turquía y Arabia Saudí, estos dos últimos invitados.

Bombos del sorteo y sedes de la fase final del Mundial de balonmano

. Bombo 1: Dinamarca, Alemania, Croacia, Islandia, Portugal, Suecia, Egipto y Argentina.

. Bombo 2: Francia, Eslovenia, Noruega, Serbia, España, Italia, Islas Feroe y Macedonia del Norte.

. Bombo 3: Grecia, Polonia, Brasil, Baréin, Túnez, Cabo Verde, Chile y Estados Unidos.

. Bombo 4: Catar, Kuwait, Japón, Argelia, Angola, Uruguay, Turquía y Arabia Saudí

- Sedes de la primera fase: Múnich -grupos A y C-, Stuttgart -grupos B y D-, Kiel -grupos E y G- y Magdeburgo - grupos F y H-.

- Sedes de la segunda fase: Colonia y Hannover

- Fase final: Colonia.