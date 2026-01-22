Los Hispanos no han olvidado la afrenta de su próximo rival: "No queremos que vuelva a pasar"

La derrota ante Noruega fue clave para que España cayera hace un año en la Main Roud del Mundial 2025

España inicia este jueves la segunda fase del Europeo 2026 de balonmano masculino con un duelo ante Noruega, otra de las mejores selecciones del mundo, que también comenzará sin puntos en su casillero su andadura. Eso hace que ganar sea fundamental, ya que el que pierda tendrá prácticamente imposible acceder a la lucha por las medallas.

Así lo entiende el equipo español y así lo lleva transmitiendo desde que el pasado lunes cayera ante Alemania en el último encuentro de la fase de grupos. Nada está perdido y todo está por hacer, hay muchos duelos directos con selecciones muy duras como Francia, Dinamarca, Portugal o los propios noruegos y todos van a pinchar en alguna ocasión, lo que abre el abanico para el resto.

A eso se agarra el seleccionador nacional, un Jordi Ribera que fue el primero en lanzar un mensaje optimista y que ahora lo mantiene. “El torneo hay que valorarlo en su conjunto. En la primera fase el equipo ha ido creciendo partido a partido y, tras analizar el encuentro ante Alemania, nos quedó la sensación de que podríamos haber sumado algo más. Estuvimos bien en ataque y, por momentos, también en defensa, aunque algunos detalles nos penalizaron”, afirma el técnico catalán, asumiendo que los Hispanos no pudieron casi nunca parar los disparos lejanos de los germanos.

Ribera tiene claro que España irá creciendo y que lo que le faltan son partidos, pero también que ganar este duelo ante Noruega es clave. "El equipo seguirá mejorando, pero ahora lo más importante es sumar esos dos puntos. Hemos cumplido el primer objetivo, que era superar el grupo, y ahora afrontamos este reto con la ilusión de llegar lo más arriba posible”, indicaba en declaraciones a la RFEBM, donde calificó esta Main Round de "muy exigente" y este duelo ante los noruegos como "clave para seguir vivos en la competición".

Similar opinión tiene un Adel Serdio que asegura encontrarse "bien, cómodo y con confianza" y que ve al equipo motivado para lo que le viene. “Sabemos que el grupo es muy complicado, con selecciones como Dinamarca, Francia y Portugal, pero partiendo de cero puntos. Una primera victoria nos daría muchas opciones de seguir adelante. Ya hemos demostrado que podemos competir y soñar con ello”, indica el asturiano, quien se acuerda de la derrota ante los nórdicos en el último Mundial, que fue un palo y acabó significando su eliminación.

Ante Noruega, a España sólo le vale ganar

"El primer partido ante Noruega es clave y tenemos muy presente lo ocurrido en el último Mundial, donde se nos escapó un partido que teníamos controlado. No queremos que vuelva a pasar. Estamos demostrando que somos un equipo capaz de competir ante las grandes selecciones y Noruega es una de ellas, aunque juguemos prácticamente fuera de casa por el apoyo de su afición”, añade Serdio.

Los noruegos, como afirma el jugador de Avilés, contarán con la afición a favor, al estar muy cerca de Dinamarca, algo que España ya vivió ante Alemania. Y también tienen una selección muy potente con estrellas mundiales como Torbjorn Bergerud y Sander Sagosen, y con complementos de gran nivel como Kevin Gulliksen, Tobias Grondahl o August Pedersen.