Los Iberians hacen historia y lucharán por un título europeo en la Rugby Europe Super Cup

El equipo español, formado por el núcleo duro de la selección española de rugby, remontó ante el Delta neerlandés y estará en Amsterdam en la final, que se disputa el próximo fin de semana

Los Iberians ya están en la final de la Europe Super Cup@ferugby

El CYL Iberians luchará en Amsterdam por el título de la Rugby Europe Super Cup después de derrotar al Delta de Países Bajos por 24-19 en un partido que estuvo más igualado de lo que se habría pensado debido a la clasificación de ambos equipos y a lo que habían ofrecido hasta ahora en el torneo.

Los neerlandeses plantaron cara, respondieron cada vez que los españoles se adelantaron y metieron el miedo en el cuerpo cuando se pusieron por delante 12-9 en el arranque de la segunda mitad. Sin embargo, en siete minutos, entre el 60 y el 67, los españoles le dieron la vuelta al partido y acabaron cerrando su clasificación para la gran final. Con este triunfo, los Iberians logran el seis de seis y llegan a la final invictos a la espera de saber si serán los Lusitanos o los Diablos belgas sus rivales, ya que juegan este sábado su partido de semifinales.

El encuentro fue igualado y se decidió con un ensayo de Del Hoyo que culminaba la remontada. Pero antes, los castellanos habían tenido que pelear mucho. El equipo español arrancó muy fuerte, tratando de imponer su teórica superioridad y, a los cinco minutos, una larga jugada en la que el medio melé del Ciencias Tani Bay abrió a Yago Fernández, éste prolongó para que Beltrán Ortega anotase el primer ensayo, que fue transformado por Iñaki Mateu.

Los neerlandeses reaccionaron y empezaron a tener más el balón, aunque no lograron equilibrar el choque hasta que los españoles se vieron en inferioridad por una amarilla a Raúl Calzón en el minuto 28. El Delta aprovechó la ocasión y apretó hasta conseguir el ensayo. Así se llegó al descanso.

Ortega, Picardie y Del Hoyo anotan en la victoria hispana

La segunda parte empezó como la primera, con presión de los Iberians y ensayo rápido de Beltrán Ortega tras una patada precisa de Mateu. Esta vez, sin embargo, los neerlandeses no esperaron y reaccionaron muy rápido. Un error local en la salida de balón fue aprovechado por el conjunto neerlandés para ensayar por mediación de Dolman. Slob metió el miedo en el cuerpo de los aficionados cuando puso por delante a los suyos mediada la segunda mitad.

Sin embargo, no les dio tiempo a disfrutarlo, porque al minuto habían igualado los españoles por medio de Hugo Pichardie, en su debut en la competición. Vicente del Hoyo, siete minutos después, completaba una gran acción ofensiva hispana para adelantar a los suyos, esta vez de forma definitiva.

Los CYL Iberians jugarán la final la próxima semana en Amsterdam, en el mismo lugar donde la selección española abre el Campeonato de Europa a principios de febrero. En ese partido estarán la mayoría de los jugadores del Iberians, que forman el núcleo duro de esa selección.

Ficha técnica del CyL Iberians 24-19 Delta

Castilla y León Iberians: Alberto GÓMEZ, Santi OVEJERO, Raúl CALZÓN, Pablo GUIRAO, Imanol URRAZA, Matt FOULDS, Matheo TRIKI, Vicente BORONAT, Estanislao BAY, Iñaki MATEU, Jorge GARRETA, Yago FERNÁNDEZ, Lucas GIL, Pau AIRA, Beltrán ORTEGA. También jugaron: Vicente DEL HOYO, Joan BARCENILLA, Siko GORGODZE, Pepe BORRAZ, Álex SALETA, Pablo PÉREZ, Nico INFER, Hugo PICHARDIE.

Delta: Quermy WARMERDAM, Tom VAN OOIJEN, Bilaal EGBERTS, Martijn VAN DALEN, Jurriaan JORNA, Toine VAN DEN BOS, Dirk BRUIL, Jack SLOB, Tibbe VAN DE KAMP, Hein THIELEN, Bjorn DOLMAN, Tom EELMAN, Mees Geert VOETS, Silver VAN ESSEN, Sem VERPLANCKE.

Marcador: 7-0 (5') Ensayo Beltrán ORTEGA y transformación Iñaki MATEU; 7-7 (35') Ensayo Tom EELMAN y transformación de Bjorn DOLMAN; 12-7 (48') Ensayo Beltrán ORTEGA; 12-12 (54') Ensayo de Bjorn DOLMAN; 12-19 (59') Ensayo de Jack SLOB y transformación de Bjorn DOLMAN; 19-19 (60') Ensayo Hugo PICHARDIE y transformación Iñaki MATEU; 24-19 (67') Ensayo Vicente DEL HOYO.

Incidencias: Disputado en el Estadio Nueva Balastera de Palencia.