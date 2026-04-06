Metas Golf Academy organiza en Hato Verde un clínic tecnológico con el prestigioso entrenador Martin Cummins

La academia impulsa una jornada de formación avanzada para golfistas basada en análisis de datos y tecnología aplicada al swing. El evento se celebrará el 11 de abril en el Club de Golf Hato Verde con plazas limitadas

La academia Metas Golf Academy organizará el próximo 11 de abril un clínic de golf tecnológico en el Club de Golf Hato Verde (Las Pajanosas -Sevilla-), una jornada de formación especializada que contará con la participación del reconocido entrenador internacional Martin Cummins, considerado uno de los referentes actuales en la aplicación de tecnología al entrenamiento de golf.

El evento permitirá a los participantes trabajar directamente con Cummins y conocer de primera mano los sistemas tecnológicos que actualmente se utilizan para el análisis y mejora del rendimiento de los jugadores. Durante la sesión se emplearán herramientas de medición y análisis como las plataformas de fuerza Smart2Move, el sistema de análisis de putting Capto, la tecnología de entrenamiento mental Focus Band, además de simuladores de swing, análisis de vídeo en tiempo real y dispositivos de seguimiento del rendimiento.

Según ha explicado la organización a ESTADIO Deportivo, gracias a estas tecnologías los jugadores podrán obtener datos precisos sobre su movimiento y técnica, lo que permite detectar errores, optimizar el swing y mejorar la toma de decisiones en el campo mediante una retroalimentación inmediata y personalizada.

Desde Metas Golf Academy señalan que este tipo de iniciativas forman parte de su apuesta por acercar a los golfistas metodologías de entrenamiento modernas basadas en datos, tecnología y análisis biomecánico, cada vez más presentes en el alto rendimiento.

El clínic se desarrollará en las instalaciones del Campo de Golf Hato Verde y contará con plazas limitadas. Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 623 010 988 o mediante la página web www.metasgolfacademy.es.

Sobre Metas Golf Academy

Metas Golf Academy es una academia de golf ubicada en el Club de Golf Hato Verde (Sevilla), especializada en la enseñanza, el entrenamiento y el desarrollo de jugadores de distintos niveles. La academia está fundada y dirigida por Daniel Herce, profesional de la PGA, técnico deportivo de golf por la Real Federación Española de Golf y Head Coach de la entidad.

A lo largo de su trayectoria, Daniel Herce ha trabajado en la formación de golfistas desde iniciación hasta alto rendimiento, acompañando a niños, jóvenes y adultos mediante clases personalizadas y programas de entrenamiento estructurados. También ha participado en procesos de preparación de jugadores para competición y en el acompañamiento de jóvenes golfistas en su camino hacia becas deportivas en universidades de Estados Unidos.

La metodología de Metas Golf Academy se apoya en la planificación del entrenamiento, el análisis técnico del swing y el uso de tecnología aplicada al golf, con el objetivo de ofrecer una formación precisa, personalizada y orientada a la mejora real del rendimiento. Daniel Herce complementa este enfoque con formación especializada en BioSwing Dynamics y certificación TPI (Titleist Performance Institute).

Para el análisis y mejora del juego, la academia emplea herramientas avanzadas como FlightScope, SportBox AI y Smart2Move, tecnologías utilizadas para estudiar el vuelo de bola, el movimiento biomecánico y la interacción del jugador con el suelo durante el swing.