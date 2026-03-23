Jon Rahm sale del pozo y se acerca al DP World Tour

El golfista español ya está de nuevo entre los 30 mejores del mundo tras una remontada espectacular en los cinco torneos que han puntuado este año en el LIV Golf

Jon Rahm se quedó este fin de semana en Johannesburgo a un paso de ganar su segundo torneo del año tras perder el desempate del Suráfrica LIV Golf ante el norteamericano Bryson DeChambeau. La pelea entre los dos máximos gallitos del LIV parece ser que será este año cuando por fin se manifieste y, de momento, son los dos líderes destacados.

El León de Barrika aventaja aún en más de 100 puntos a su rival, que se ha acercado considerablemente tras sus dos últimas victorias, mientras que el tercero en discordia es el joven Elvis Smylie al que dobla DeChambeau y saca aún más Rahm.

Eso se debe a la regularidad del golfista vasco, que sigue en su habitual rendimiento en cada torneo. Esa misma regularidad que le permitió ganar la orden de mérito del LIV Golf la pasada campaña sin ganar ningún torneo.

En la presente temporada, acumula tres segundas posiciones, el quinto puesto de Singapur de hace diez días y el título logrado en Hong Kong. La novedad este año en el LIV ha hecho que eso tenga consecuencias.

Rahm aprovecha la concesión del Ranking Mundial

Desde esta temporada, los diez primeros clasificados de cada torneo puntúan para el ránking mundial. Rahm, que estaba fuera del Top-100 cuando empezó año, ya que sólo puntuaba en los cuatro Majors y en los pocos torneos del DP World Tour que juega a final de temporada, se ha aupado tras ese segundo puesto en Suráfrica al Top-30 de la clasificación mundial.

Este lunes aparece como 28º clasificado, mientras que DeChambeau, que partía a principios de año desde una mejor posición, ya es el 24º del mundo.

Esa clasificación permitiría a ambos entrar en los equipos de la Ryder Cup directamente y no sólo por invitación como el año anterior, aunque en el caso de Jon Rahm, también tendría que acabar con su conflicto con el DP World Tour, algo que parece estar ya en vías de solución.

Jon Rahm tiende la mano al 'circuito europeo' de golf

Según se ha conocido este fin de semana, Rahm ha retirado la apelación que presentó en su día ante el DP World Tour para no tener que pagar las multas que éste le ponía por jugar en el LIV. Y en Suráfrica ha señalado que es un paso para llegar a acuerdo con el DP World Tour con el fin de "negociar la mejor solución para ambos". De hecho, el Le��n de Barrika se ha mostrado, por primera vez, dispuesto a pagar las multas que tiene pendientes y firmar un acuerdo siempre que el circuito europeo solo le exija jugar cuatro torneos y no seis como le pide a los otros jugadores con los que ha llegado a un acuerdo, entre ellos David Puig.

"Seguimos intentando hablar con ellos y negociar cuál es la mejor solución para ambos. Estamos intentando resolverlo y haciendo todo lo posible, pero no creo estar pidiendo demasiado. Si lo reducen a cuatro eventos, se aclarará mucho la situación. (...) Esto significaría que pagarían las multas y quedaría libre para jugar en el LIV este año. No parece que deba ser una decisión muy difícil para ellos, pero al parecer, que yo juegue esos dos torneos adicionales es el límite", indicaba el español, quien desvelaba así cómo están las negociaciones y anunciaba que jugará, pase lo que pase, el Open de España a final de temporada.