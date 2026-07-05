La selección española de rugby se deja puntos en Canadá en el arranque de la Nations Cup

El combinado norteamericano logró igualar a 42 con el tiempo reglamentario ya cumplido y cuando los Leones saboreaban el triunfo

España empezó la histórica primera edición de la Nations Cup de rugby con un empate (42-42) en Canadá que sabe a poco, ya que entró en el tiempo cumplido con ventaja en el marcador y un ensayo final canadiense les dio la igualada y dejó al equipo español sin unos puntos que podrían ser importantes de cara al futuro.

El encuentro disputado en el Clarke Stadium, de la ciudad canadiense de Edmonton estuvo dominado por España en su mayor parte, que sólo estuvo por detrás en el marcador durante unos minutos en la segunda parte y que ya parecía asegurar el triunfo cuando llegó esa última jugada.

España contaba con hacer un buen inicio ante los canadienses, ya que eran a priori el rival más asequible -por ranking- de esta gira veraniega, en la que los de Pablo Bouza se van a enfrentar también a domicilio a Tonga y a Estados Unidos, los dos próximos fines de semana. De hecho, los estadounidenses han derrotado en esta primera entrega a los vigentes campeones del Campeonato de Europa, Portugal (30-29), mientras que Tonga ha superado a la siempre rocosa Zimbabue (36-26).

El partido de los Leones empezó muy bien, con un ensayo de Alberto Carmona tras una buena patada de Gonzalo López-Bontempo. Sólo se llevaban tres minutos y, a continuación, llegó lo que se fue viendo todo el tiempo en este encuentro: la respuesta canadiense.

Ni España ni Canadá se escapan por más de 7 puntos

Lo mismo se vio cuando Antonio Suárez logró un nuevo ensayo, sin conversión, a los doce minutos; y los norteamericanos respondieron poco después. El medio melé del Ciencias Tani Bay fue el encargado de hacer la tercera marca, que fue neutralizada en la última jugada del primer tiempo con un ensayo de Mason Flesch (21-21).

La tónica volvió a repetirse en el inicio de la segunda mitad con el segundo ensayo de Tani Bay con una nueva ruptura de Martiniano Cian. Aunque con una diferencia. Tras la igualada canadiense, en el minuto 55, una nueva acción de touch maul permitió a los locales ponerse por delante por primera vez en el encuentro (35-28).

España no se vino abajo por verse por detrás en el marcador, empató por medio de Lucas Tabarot en el 69' y pareció sentenciar cuando, en el minuto 78, John Wessel Bell rompió por el centro, descargó sobre Kerman Aurrekoetxea y este posó bajo palos. López-Bontempo metió el lanzamiento adicional para situar un esperanzador 35-42.

Quedaba defender la última jugada. Pero no pudieron hacerlo, aunque más por mérito canadiense que por demérito español. Una gran jugada iniciada por el ala izquierdo norteamericano desembocó en una rápida fase que acabó encontrando un hueco en la otra ala. Los canadienses no sólo anotaron, sino que lo hicieron en una posición centrada que permitió a su lanzador situar la igualada a 42 con dos minutos sobre el 80.

Ficha técnica del Canadá 42-42 España

Canadá (21+21): Barker, Quattrin, Kotze, Baillie, Keith, Heaton, Higgins, Ardron, Coats, Nelson, Tramblay, Lesage, Jones, Hickey y Flesch. También jugaron: Cole Keith, Davis, Gallagher, McMullin, Miller, Emery, Bird e Isaac Kelly.

España (21+21): Zabala, Suárez, Boronat, Ovejero, Minguillon,Bay, Martín Alonso. Wessell Bell, Cian, López-Bontempo, Varmona, Coto, Domínguez, Aurrekoetcea, y Bay. También jugaron: Pirlet, Manteca, Ariceta, Álvaro García, Urraza, Futeu, Mateu y Tabarot.

Árbitro: Tomas Bertazza, de Argentina.

Marcador: 0-7 (3') Ensayo Alberto CARMONA más Gonzalo LÓPEZ-BONTEMPO; 7-7 (9') Ensayo Mason FLESCH más Peter NELSON; 7-14 (12') Ensayo Antonio SUÁREZ más Gonzalo LÓPEZ-BONTEMPO; 14-14 (17') Ensayo Jason HIGGINS más Peter NELSON; 21-14 (22') Ensayo Tani BAY más Gonzalo LÓPEZ-BONTEMPO; 21-21 (40') Ensayo Mason FLESCH más Peter NELSON; 21-28 (42') Ensayo Tani BAY más Gonzalo LÓPEZ-BONTEMPO; 28-28 (45') Ensayo Tyler ARDRON más Peter NELSON; 35-38 (57') Ensayo Andrew QUATTRIN más Cooper COATS; 35-35 (69') Ensayo Lucas TABAROT más Gonzalo LÓPEZ-BONTEMPO; 35-42 (78') Ensayo Kerman AURREKOETXEA más Gonzalo LÓPEZ-BONTEMPO; 42-42 (80+2') Ensayo Kaden TREMBLAY más Takoda McMULLIN.