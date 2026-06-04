La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 4 de junio de 2026
El Real Betis se mueve en el mercado con Dani Ceballos y Altimira encima de la mesa
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FRENADO
La letra pequeña 'impide' al Betis bajar sus exigencias por Altimira y complica un traspaso programado
HOLA, SEVILLA
Juan Iglesias confirma su salida del Getafe como preludio de la oficialidad de su fichaje por el club hispalense
ESPAÑA - IRAK: EMPIEZA EL CAMINO HACIA EL SUEÑO
La selección española se enfrenta a Irak (21:00 horas) como primer paso hacia un Mundial en el que hay depositadas muchas expectativas