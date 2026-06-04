El Real Betis se mueve en el mercado con Dani Ceballos y Altimira encima de la mesa

Altimira, en el punto de miraImago

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 4 de junio de 2026

FRENADO

La letra pequeña 'impide' al Betis bajar sus exigencias por Altimira y complica un traspaso programado

HOLA, SEVILLA

Juan Iglesias confirma su salida del Getafe como preludio de la oficialidad de su fichaje por el club hispalense

ESPAÑA - IRAK: EMPIEZA EL CAMINO HACIA EL SUEÑO

La selección española se enfrenta a Irak (21:00 horas) como primer paso hacia un Mundial en el que hay depositadas muchas expectativas