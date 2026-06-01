30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 2 de junio de 2026

Sergio Ramos ofrece los detalles de su oferta para comprar el Sevilla y sigue abierto a una negociación con los actuales accionistas; en el Betis, Isco se queda trabajando en la ciudad deportiva para llegar a tope a la pretemporada...

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 2 de junio de 2026

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La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 2 de junio de 2026:

- Tiende la mano

Sergio Ramos desvela su oferta para comprar el Sevilla tras el comunicado de los accionistas y espera que el trato pueda reconducirse: "Me gustaría que me volvieran a llamar y sigo con la esperanza. Creo que la oferta nuestra es una gran oportunidad tanto para los accionistas como para la viabilidad del club. Podría salir aquí a decir barbaridades pero la intención sigue siendo cerrar la operación".

- Isco se queda en Heliópolis

El futbolista malagueño renuncia a parte de sus vacaciones para iniciar un plan de trabajo específico en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el objetivo de llegar físicamente al cien por cien a la pretemporada verdiblanca que arrancará en los primeros días de julio tras una temporada casi en blanco por las lesiones.

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