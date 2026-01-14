El Betis afronta su primera eliminatoria copera del año en casa, en una Cartuja que se estrena y ante un Elche muy peligroso

El Betis se enfrenta al Elche en la Copa del ReyRBB

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 14 de enero de 2026

REAL BETIS - ELCHE: PREPARADOS

El Betis se estrena en casa en la Copa del Rey (21:00 horas) con la intención de hacer valer esa condición y su superioridad ante un peligroso Elche que no tiene nada que perder

SUAZO DA UNA ALEGRÍA

El chileno se entrena parcialmente y acerca su regreso el día en el que se supo que lo de Vargas era una recaída de su lesión anterior

LA SORPRESA RONDÓ EN LA COPA

Un golazo de Griezmann da al Atlético el pase en Coruña (0-1); la Real gana por penaltis a Osasuna (2-2); y el Athletic vence en la prórroga en León ante la Cultural (3-4)

ARBELOA YA MANDA

El nuevo técnico del Real Madrid se la juega (21:00 horas) en Albacete nada más llegar al cargo