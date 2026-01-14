La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 14 de enero de 2026
El Betis afronta su primera eliminatoria copera del año en casa, en una Cartuja que se estrena y ante un Elche muy peligroso
REAL BETIS - ELCHE: PREPARADOS
El Betis se estrena en casa en la Copa del Rey (21:00 horas) con la intención de hacer valer esa condición y su superioridad ante un peligroso Elche que no tiene nada que perder
El chileno se entrena parcialmente y acerca su regreso el día en el que se supo que lo de Vargas era una recaída de su lesión anterior
LA SORPRESA RONDÓ EN LA COPA
Un golazo de Griezmann da al Atlético el pase en Coruña (0-1); la Real gana por penaltis a Osasuna (2-2); y el Athletic vence en la prórroga en León ante la Cultural (3-4)
ARBELOA YA MANDA
El nuevo técnico del Real Madrid se la juega (21:00 horas) en Albacete nada más llegar al cargo