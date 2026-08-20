Troy Parrott será el '9' de un Betis que arranca LaLiga ante uno de los rivales más difíciles

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 21 de agosto de 2026

LLEGA EL GOL

Troy Parrott se convierte en el cuarto refuerzo veraniego y aterriza para liderar en ataque a un Betis de Champions

REAL BETIS - REAL SOCIEDAD: EL BETIS EMPIEZA CON... UNA FINAL

Un duelo de rivales directos en la parte alta tal vez no sea la mejor forma de empezar LaLiga, pero es lo que le espera esta noche (21:00 horas) a un Betis en construcción

OPCIÓN CON DEIVID WASHINGTON

El Sevilla, entre los clubes interesados en el delantero del Chelsea, que saldrá cedido este verano

MARIANO DÍAZ SIGUE DE DULCE (1-1)

Un tanto del exsevillista en los minutos finales frustra a un Rayo que jugó en el exilio de Butarque

CARLOS ALCARAZ ESTÁ DE VUELTA

El tenista murciano confirma su presencia en el US Open y tras casi cinco meses lesionado, regresa