La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 21 de agosto de 2026
Troy Parrott será el '9' de un Betis que arranca LaLiga ante uno de los rivales más difíciles
La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 21 de agosto de 2026
LLEGA EL GOL
Troy Parrott se convierte en el cuarto refuerzo veraniego y aterriza para liderar en ataque a un Betis de Champions
REAL BETIS - REAL SOCIEDAD: EL BETIS EMPIEZA CON... UNA FINAL
Un duelo de rivales directos en la parte alta tal vez no sea la mejor forma de empezar LaLiga, pero es lo que le espera esta noche (21:00 horas) a un Betis en construcción
El Sevilla, entre los clubes interesados en el delantero del Chelsea, que saldrá cedido este verano
MARIANO DÍAZ SIGUE DE DULCE (1-1)
Un tanto del exsevillista en los minutos finales frustra a un Rayo que jugó en el exilio de Butarque
El tenista murciano confirma su presencia en el US Open y tras casi cinco meses lesionado, regresa