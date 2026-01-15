El Betis remonta en Copa y salva la papeleta ante el Elche, mientras ve cómo el Real Madrid se hunde con Arbeloa

El Chimy Ávila, autor de los dos goles del BetisLince Photos

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 15 de enero de 2026

REAL BETIS 2-1 ELCHE: EL CHIMY SE VA DE COPAS

Dos goles del argentino permiten al equipo de Pellegrini evitar el desastre y remontar el tanto del ilicitano Pétrot

FÁBIO CARDOSO, SITUACIÓN LÍMITE

Sin minutos en 2026 pese a la sanción de Marcao y las lesiones: "No lo entiende y nadie habla con él"

ARBELOA HACE BUENO A XABI

Un pobre Real Madrid, eliminado (3-2) por el Albacete en el 94'; el Alavés también manda a casa al Rayo (2-0)

MARRUECOS-SENEGAL, LA FINAL

Los anfitriones pasan por penaltis ante Nigeria (0-0); y Senegal elimina a Egipto (1-0) en la Copa de África