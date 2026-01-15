La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 15 de enero de 2026
El Betis remonta en Copa y salva la papeleta ante el Elche, mientras ve cómo el Real Madrid se hunde con Arbeloa
Antonio José Medina
REAL BETIS 2-1 ELCHE: EL CHIMY SE VA DE COPAS
Dos goles del argentino permiten al equipo de Pellegrini evitar el desastre y remontar el tanto del ilicitano Pétrot
FÁBIO CARDOSO, SITUACIÓN LÍMITE
Sin minutos en 2026 pese a la sanción de Marcao y las lesiones: "No lo entiende y nadie habla con él"
Un pobre Real Madrid, eliminado (3-2) por el Albacete en el 94'; el Alavés también manda a casa al Rayo (2-0)
MARRUECOS-SENEGAL, LA FINAL
Los anfitriones pasan por penaltis ante Nigeria (0-0); y Senegal elimina a Egipto (1-0) en la Copa de África