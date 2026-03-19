30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 20 de marzo de 2026

El Real Betis golea al Panathinaikos por 4-0 y se clasifica para los cuartos de final de la UEFA Europa League en donde le espera el Sporting Braga. En el Sevilla FC, buenas noticias con Kike Salas que todo indica que va a poder jugar el partido de este fin de semana contra el Valencia CF

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Real Betis 4-0 Panathinaikos: A soñar

El Real Betis da un golpe en la mesa cuando más necesario era y golea al Panathinaikos por 4-0. El equipo que entrena Manuel Pellegrini se clasifica para los cuartos de final de la UEFA Europa League en donde se enfrentará al Braga.

Kike Salas se apunta

Kike Salas se sigue entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros y todo indica que ha dejado atrás los problemas físicos en el gemelo. De este modo, el central debería jugar el partido contra el Valencia CF.

Olympique Lyon 0-2 RC Celta: Con personalidad

El RC Celta domina de principio a fin al Olympique Lyon al que ganó por 0-2 gracias a los goles de Javi Rueda y Jutglà en un partido en el que se le puso de cara por la expulsión de Niakhaté en la primera parte.

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