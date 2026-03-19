El Real Betis golea al Panathinaikos por 4-0 y se clasifica para los cuartos de final de la UEFA Europa League en donde le espera el Sporting Braga. En el Sevilla FC, buenas noticias con Kike Salas que todo indica que va a poder jugar el partido de este fin de semana contra el Valencia CF

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 20 de marzo de 2026.Lince Photos

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El Real Betis da un golpe en la mesa cuando más necesario era y golea al Panathinaikos por 4-0. El equipo que entrena Manuel Pellegrini se clasifica para los cuartos de final de la UEFA Europa League en donde se enfrentará al Braga.

Kike Salas se sigue entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros y todo indica que ha dejado atrás los problemas físicos en el gemelo. De este modo, el central debería jugar el partido contra el Valencia CF.

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