El triunfo del Barca en la Supercopa, el reinado de Raphinha, la 'final' del Sevilla... Así vienen las portadas ED

La victoria del Barcelona en la Supercopa de España centra las portadas de la prensa deportiva de este lunes 12 de enero, con cabida también para el partido crucial del Sevilla

La final de la Supercopa de España copa las portadas de las principales cabeceras deportivas nacionales para resaltar el triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid en Yeda en un partido espectacular que terminó con 3-2 para los azulgranas.

Un triunfo que ofrece dos lecturas a tenor de los diferentes enfoques que le dan la prensa capitalina y la catalana, pues la primera se centra en un nombre en concreto mientras que la segunda destaca la condición de supercampeón del equipo del Hansi Flick y su superioridad sobre el eterno rival.

De este modo, tanto Marca como AS evitan nombrar al Barcelona en el titular principal y resaltan la figura de Raphinha como el gran protagonista. Así, el primero titula con 'El jeque es Raphinha' en referencia a la sede de la competición, mientras que el segundo apuesta por un 'La Supercopa de Raphinha'.

El diario Sport y Mundo Deportivo emplea titulares más clásicos para dar lustre a lo conseguido por los azulgranas, con 'Más que campeones' y 'Supercampeones'.

ESTADIO Deportivo, por su parte, dedica la parte superior de su portada al partido de esta noche que enfrenta al Sevilla con el Celta en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un mensaje claro: 'Ya no hay más margen'.