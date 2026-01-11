El Sevilla cierra la jornada y la primera vuelta liguera con la necesidad de sumar tres puntos para mirar arriba y no abajo

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 12 de enero de 2026

SEVILLA-CELTA: YA NO HAY MÁS MARGEN

A tres puntos del descenso, el Sevilla está obligado a ganar en casa a un Celta que está luchando por ser sexto y cazar al Betis (21:00 h)

BAKAMBU Y CHIMY, EN CAPILLA

Génova y Getafe tienen al Real Betis en su punto de mira, pero hay competencia para la delantera

BARCELONA 3-2 REAL MADRID: RAPHINHA ES LA DIFERENCIA

El Barça reedita su título de Supercampeón en Yeda liderado por el brasileño