La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 12 de enero de 2026
El Sevilla cierra la jornada y la primera vuelta liguera con la necesidad de sumar tres puntos para mirar arriba y no abajo
SEVILLA-CELTA: YA NO HAY MÁS MARGEN
A tres puntos del descenso, el Sevilla está obligado a ganar en casa a un Celta que está luchando por ser sexto y cazar al Betis (21:00 h)
Génova y Getafe tienen al Real Betis en su punto de mira, pero hay competencia para la delantera
BARCELONA 3-2 REAL MADRID: RAPHINHA ES LA DIFERENCIA
El Barça reedita su título de Supercampeón en Yeda liderado por el brasileño