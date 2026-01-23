El tropiezo del Real Betis en Tesalónica, el 'ave fénix' del Real Madrid, el fichaje de En-Nesyri... así vienen las portadas

Así vienen las portadas el viernes 23 de enero, donde se destaca la derrota del Real Betis en Tesalónica y los temas de máxima actualidad en el panorama nacional e internacional

La portada de ESTADIO Deportivo de este viernes pone el foco en una noche muy complicada para el Real Betis en Europa y en un frente de mercado que sigue generando mucha tensión en Nervión. Dos asuntos de máxima actualidad que marcan el pulso deportivo del día tanto en lo competitivo como en lo institucional.

Bajo el contundente titular “TOCADOS”, el diario resume el duro revés sufrido por el conjunto verdiblanco tras caer derrotado por 2-0 ante el PAOK en Salónica. Una derrota que obliga al Betis a esperar a la última jornada para certificar su pase directo a los octavos de final de la Europa League, aumentando la incertidumbre en un tramo clave de la temporada. Más allá del resultado, lo verdaderamente alarmante son las lesiones. Aitor Ruibal y Giovani Lo Celso terminaron el encuentro con problemas físicos y se suman a una lista ya preocupante de bajas en el equipo de Manuel Pellegrini. Nombres importantes como Isco, Cucho Hernández, Junior Firpo, Riquelme, Amrabat y Bellerín ya estaban fuera, mientras que Antony es duda de cara al próximo compromiso liguero frente al Vitoria.

En la parte inferior de la portada, el protagonismo recae en el mercado de fichajes, con el mensaje claro del director deportivo del Sevilla FC: “Cordón pone alto el listón por Kike Salas”. El CSKA de Moscú ha presentado una primera oferta cercana a los ocho millones de euros por el central sevillista, pero la respuesta desde el club es firme. Cordón y la dirección deportiva no bajan de los 20 millones, variables incluidas, una cifra muy alejada de las pretensiones rusas. Además, aparece la Juventus, interesada en una cesión de Juanlu, aunque sin obligación de compra, una fórmula que en el Sevilla no convence y que, por ahora, frena cualquier salida en enero.

Portadas nacionales

El diario MARCA abre con 'Rock and Roll' en el Bernabéu, haciendo referencia al gran encuentro que disputó el equipo de Arbeloa ante el Mónaco, visualizado con Vinicius, Bellingham y Mbappé en portada. En el diario AS se muestra una entrevista que se ha realizado a Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, en la antesala del duelo ante el Real Madrid, donde pese a la situación delicada que vive el cuadro blanco el entrenador asturiano apuesta porque darán la vuelta a la situación. En Mundo Deportivo y Sport anuncian las elecciones en el FC Barcelona el próximo domingo 15 de marzo donde Laporta 'luchará contra todos' para seguir manteniendo la presidencia.

Portadas internacionales

En el panorama internacional se destaca el gran interés de la Juventus de Turín en Youssef En-Nesyri, que podría llegar al club italiano proveniente del Fenerbahçe. Por otro lado también aparece la vuelta de Rafa al Benfica de José Mourinho, un refuerzo a tener en cuenta teniendo en el horizonte el duelo en la última jornada de la Champions League frente al Real Madrid.