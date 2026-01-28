La última jornada de la Champions League y el nuevo éxito de Carlos Alcaraz en el Open de Australia... así vienen las portadas

Todas las cabeceras deportivas nacionales e internacionales se rinden a la máxima competición europea. La última jornada de la fase de liga de la Champions League es la gran protagonista del día

Las portadas de este miércoles 28 de enero de 2026 vienen claramente marcadas por la Champions League y por la clasificación de Carlos Alcaraz para las semifinales del Open de Australia por primera vez en su carrera. La fase de grupos de la Champions llega a su fin este miércoles con una última jornada apasionante en la que se disputarán 18 partidos simultáneamente (21:00 horas). El complejo formato de competición, estrenado la pasada temporada, permite que haya mucho en juego en todos y cada uno de ellos. Y todos los periódicos han querido resaltar las cuentas de cada equipo para conseguir sus distintos objetivos.

En ESTADIO Deportivo también le hemos dado su espacio a la Liga de Campeones, pero hemos decidido abrir con el primer fichaje invernal del Sevilla FC. Tras recibir el OK de LaLiga a la baja de Marcao y la salida de Alfon al Villarreal, Neal Maupay ha sido anunciado como el primer refuerzo invernal de los nervionenses, que llega cedido por el Olympique de Marsella. Asimismo, la operación del bético Amrabat y la tasación de Akor en 30 millones son otros de los temas principales de nuestra cabecera en esta jornada.

Los diarios madrileños, MARCA y AS, han abierto con la última jornada de la Champions League y con dos titulares muy genéricos anunciando la emoción que se avecina en la noche de hoy. Y es que ninguno de los representantes españoles tiene asegurada la plaza deseada en el top-8 para acceder directamente a los octavos de final del certamen. De hecho, ahora mismo, sólo Arsenal y Bayern tienen ya sellados su billete para dicha ronda.

Los periódicos catalanes, SPORT y MUNDO DEPORTIVO, también abren con la misma temática, si bien centran la atención exclusivamente en la necesidad que tiene el FC Barcelona de ganar y golear al Copenhague para estar entre los ocho primeros de la clasificación. El empate podría valerle a los de Flick pero necesitaría que pincharan varios equipos, entre ellos: Chelsea, Sporting, Manchester City, Atlético y Atalanta. Y que el PSG-Newcastle no acabara en empate. Si pierde caerá del noveno para abajo.

Por último, en la prensa internacional, los temas de aperturas tanto en L'EQUIPE, LA GAZZETTA DELLO SPORT y A BOLA son la Champions League, como el elemento principal, y el Open de Australia, como el tema secundario.

Estas son las principales cabeceras deportivas de este miércoles 28 de enero de 2026.