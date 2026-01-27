30 aniversario

El fichaje de Neal Maupay, la salida de Alfon al Villarreal, la operación de Amrabat o la tasación de Akor Adams, protagonistas en nuestra portada

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 28 de enero de 2026:

Al ataque

Tras el OK de LaLiga a la baja de Marcao y la salida de Alfon al Villarreal, Neal Maupay ha sido anunciado como el primer refuerzo invernal del Sevilla, que llega cedido por el Olympique de Marsella; los de Nervión se guardan una opción de compra y este lunes el delantero francés podría debutar con Almeyda.

Amrabat, operado

El centrocampista del Betis ha sido intervenido de su lesión en el tobillo que se produjo hace dos meses tras el fatídico choque con Isco; el marroquí estará entre cuatro y seis semanas de baja, por lo que se le espera para el tramo final de la temporada.

Akor: 30 millones

El Sevilla tasa a su delantero ante el interés de varios clubes de Arabia Saudí tras su gran Copa de África; sin embargo, el nigeriano no está por la labor de salir.

Todo en juego

Real Madrid, Barça y Atlético se juegan esta noche el pase directo a octavos de Champions, mientras el Athletic apura sus opciones de entrar en la ronda previa.

