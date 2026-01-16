La victoria del Barcelona en la Copa del Rey, la crisis del Real Madrid, una nueva jornada de liga en Europa y el mercado de fichajes… Así vienen las portadas

El triunfo del FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, la crisis del Real Madrid con el nuevo proyecto de Álvaro Arbeloa en el foco mediático, una nueva jornada de liga en los países europeos y el mercado de fichajes invernal, son algunos de los principales temas del día

Las portadas de este viernes 16 de enero de 2026 vienen marcadas por la ronda de octavos de final de la Copa del Rey donde, además de la victoria del Valencia ante el Burgos, también se produjo la eliminación del Racing de Santander a manos del Barcelona gracias a un Joan Garcia estelar. Por otro lado, son días convulsos en el Real Madrid, donde la inestabilidad del proyecto blanco ha llevado a su eliminación copera y las críticas sobre el nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa. Las situaciones actuales de los conjuntos azulgrana y blanco son los temas principales que ocupan la primera plana en los principales periódicos deportivos nacionales.

Por su parte, en la prensa internacional, las portadas vienen marcadas por una nueva jornada de liga nacional en los diferentes países, con especial atención al PSG, que se medirá al Lille, cuarto clasificado. Además, el mercado de fichajes invernal llega a su ecuador, y son numerosos los rumores existentes sobre la planificación de diversos clubes europeos.

La portada de ESTADIO Deportivo del 16 de enero

En ESTADIO Deportivo hemos abierto con las negociaciones de Sergio Ramos para adquirir el Sevilla FC. El central español y canterano sevillista, acompañado de su hermano, René Ramos, y el abogado Julio Senn, se reunieron con los accionistas del club en una cita donde se dieron “sensaciones positivas”. Eso sí, la entidad le dejó claro al camero que ya existe un comprador con derecho de exclusividad, por lo que tendrá que esperar su momento.

Con respecto al otro lado de la capital andaluza, en el Real Betis se debate sobre la figura del ‘Chimy’ Ávila, autor de los dos goles en la Copa del Rey que le otorgó a los verdibalncos el pase a cuartos de final. El argentino está en la rampa de salida, con varios pretendientes repartidos entre Europa y su país natal, aunque sus compañeros de equipo le piden que se quede.

Finalmente, la reñida victoria del Barcelona ante el Racing en la Copa, y el debut con triunfo de ‘Los Hispanos’ en el Europeo de balonmano ante Serbia son los temas que terminan de completar la portada.

Las portadas nacionales

En las portadas madrileñas, tanto Marca como As pone el foco en la inestabilidad del proyecto del Real Madrid, donde ambos buscan los culpables de la debacle copera ante el Albacete en las decisiones tomadas desde el verano. Además, los periódicos aprovechan para entrevistar a Endrick, cedido en el Olympique de Lyon, para abordar su momento lejos de la capital española.

Por su parte, en la prensa catalana, la ajustada y competida victoria del Barcelona ante el Racing en la Copa del Rey es el tema principal tratado por Mundo Deportivo y Sport, donde se comparte un protagonista común: Joan Garcia. El guardameta volvió a sobresalir con una actuación heroica, evitando una posible prórroga en los minutos finales, dándole así su undécima victoria consecutiva a Hansi Flick.

Las cabeceras de este viernes en la prensa internacional

Finalmente, en la prensa internacional, encontramos a L’Equipe, de Francia, que aborda su portada con una nueva jornada de la Ligue 1, donde el PSG, eliminado de la Copa francesa, recibe en el Parque de los Príncipes al Lille, cuarto clasificado en liga. En Italia, La Gazzetta dello Sport trata la planificación deportiva de Inter y Milan en este mercado invernal, además de anunciar las negociaciones del Napoli con En-Nesyri. Por último, en Portugal, el diario A Bola trata la previa de una nueva jornada de Liga Portugal, donde el Sporting recibe al Casa Pia y Mourinho habla de la lesión de Richard Rios en el Benfica.