Sergio Ramos, en el Sevilla FC; el Chimy Ávila, en el Betis; los Hispanos, en el Europeo de Balonmano; los apuros del Barcelona en Santander o la solvencia del Valencia ante el Burgos, en la Copa del Rey...

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 16 de enero de 2026 tiene a Sergio Ramos como principal protagonista, tras aterrizar en la mañana del jueves en la capital andaluza para avanzar en su intento de compra del Sevilla FC. El Chimy Ávila, cotizando al alza tras su doblete al Elche; las victorias de Barça y Valencia, para avanzar en la Copa del Rey; y el notable debut de la selección española en el Europeo de balonmano completan el resumen del día.

Sergio Ramos da el paso... pero se pone a la cola

Los accionistas del Sevilla FC, con Pérez Solano como portavoz, extraen "sensaciones positivas" de su reunión con Sergio Ramos, que llegó acompañado de su hermano René y el abogado Julio Senn. Con su visita quiso dejar claro que va muy en serio pero fue informado de que habría otro supuesto comprador con derecho de exclusividad. Moviéndose a medio camino entre la expectación y aún una cierta incredulidad, la cosa apunta a ir para rato.

Chimy Ávila, quédate

El Getafe CF ha alcanzado un acuerdo con el delantero uruguayo Martín Satriano (cedido por el Brest en el Olympique de Lyon) y ha paralizado el fichaje del rosarino. Aún maneja varias opciones en Argentina, especialmente en Boca Juniors; y se le han abierto dos nuevas vías en Italia, donde se han sumado el Cremonese y el Pisa. Tras su doblete salvador ante el Elche el vestuario del Real Betis le pide públicamente que siga de verdiblanco: Bartra, Aitor Ruibal, Adrián, Pellegrini...

Copa del Rey: El Racing de Santander roza la 'Albacetada' ante el Barcelona

El FC Barcelona, con bastantes más apuros de los esperados, se mete en los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer al Racing de Santander por 0-2, gracias a un gran Joan García. En el otro choque de este pasado jueves, el Valencia CF resolvió con solvencia el duelo ante el Burgos CF (0-2) con el reestreno goleador de Sadiq. El lunes 19 de enero, a las 13:00 horas, se celebrará un sorteo con el Real Madrid como gran ausente y con foco en el Albacete, que al ser el único equipo de Segunda que sobrevive tiene asegurado jugarse el pase a semifinales en el Carlos Belmonte.

Europeo de Balonmano: buen estreno de España

Los Hispanos abren el Europeo de balonmano a lo grande, con un triunfo de gran mérito ante la selección de Serbia (29-27) en encuentro muy completo, marcado por los momentos de gran brillantez del primer tiempo y por el sólido oficio demostrado durante el segundo acto.