Así es el Standard: Contraataque y mucho orden

No le es desconocido el Standard de Lieja al Sevilla FC. El equipo belga es un conjunto habitual en las competiciones europeas, sobre todo en la UEFA Europa League, habiéndose cruzado en varias ocasiones en el pasado con el cuadro de Nervión. A ello, hay que añadir ahora que varios jugadores con trayectoria pretérita en LaLiga forman parte de la escuadra de Valonia. Memo Ochoa, internacional por México y ex del Málaga, y Mehdi Carcela-González, ex del Granada, son dos viejos conocidos que saben muy bien lo que es afrontar un duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que habrán aconsejado a sus actuales compañeros.

Futbolísticamente hablando, el Standard de Lieja es un conjunto que basa su juego en el contragolpe. Para hacer daño utiliza un juego directo, muy vertical y de transiciones rápidas que buscan desestabilizar a su rival. Lestienne y Djenepo, por las bandas, intentarán conectar con el goleador Emond, el cual es la referencia ofensiva, habiendo anotado tres goles en siete duelos. Defensivamente, los del Benelux son ordenados y solidarios, cediendo el esférico al contrario. Con todo, no están en su mejor momento, ya que son sextos en su liga y cayeron en la previa de la Champions League ante el Ajax.

Lo mejor