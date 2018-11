Miguel Ángel Gómez: "Quien quiera a Calero tiene que pagar la cláusula, no hay ni un euro de rebaja"

Fernando Calero es uno de los nombres que gustan en el Sevilla para reforzar el centro de la defensa. El zaguero del Valladolid está cuajando una gran temporada en y ha despertado el interés de numerosos clubes. Tanto es así, que como ya informábamos ayer en ED, un club se habría adelantado a todos, incluido el Sevilla, y tendría ya un acuerdo avanzado con el jugador para cambiar de aires el próximo verano.

Su cláusula, de 11 millones, es asequible para esos clubes de aspiraciones europeas que lo pretenden, por lo que no se podría descartar incluso una salida en enero. Sin embargo, el director deportivo del Pucela, Miguel Ángel Gómez, no se rinde a dejarlo salir. "No lo damos por perdido, Fernando (Calero) es feliz aquí, aunque es difícil porque son clubes de Champions o que tienen 200 millones de presupuesto. Cuando ellos le pueden dar siete o diez veces más de lo que le estamos dando, es muy difícil", ha dicho en Radio Marca Valladolid.

A pesar de que el central vallisoletano tiene contrato hasta 2021, Gómez intentará renovar su contrato aunque saben que será prácticamente imposible: "Vamos a intenter la renovación sabiendo la dificultad que tiene. Los equipos que lo quieren ya saben lo que tiene que hacer. Tienen que pagar la cláusula, no hay ni un euro de rebaja".

En cuanto a si el Valladolid aceptaría a negociar su traspaso en enero, el exsevillista se mostró claro: "Nosotros apostamos por él cuando se dudaba el año pasado. No sería coherente si yo a las primeras de cambio lo traspasara, para mí es un eje fundamental del equipo". "Nadie nos ha pedido precio a nivel oficial, pero es verdad que en el palco cada vez vienen equipos más importantes no solo nacionales, también extranjeros".