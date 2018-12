Carolina Alés se justifica tras su polémica intervención en la Junta

Más de un día después de que se celebrara la Junta General de Accionistas del Sevilla FC, una cargada de polémicas, Carolina Alés ha querido esclarecer su intervención. En la mencionada junta, la representante en el consejo de las acciones de la familia de Roberto Alés intervino de una forma que posteriormente fue tachada de "clasista" y "elitista".

Carolina Alés ha dedicado unas palabras a Muchodeporte donde se siente " preocupada" por la mala interpretación que se le dio a sus palabras. Según ella, solo quiso mostrar su "apoyo y respaldo al presidente del Sevilla, Pepe Castro, que estaba recibiendo un tratamiento no merecido". Alés ha dicho que le preocupa "especialmente a nivel humano" que su expresión se haya tomado en un sentido de menosprecio al que no tiene dinero para comprar acciones. "Soy de todo menos clasista, entiendo cada esfuerzo del que tiene más y del que tiene menos y sólo hice apostillar una frase que se me gritó desde la sala", aseguró. Comentó también que la repitió tal y como la escuchó, "sin más connotaciones".

También ha mostrado sus disculpas "a los sevillistas que no estaban en la Junta, y a los que estaban sin insultar y respetando, que les pido perdón si entendieron que yo establecía dos niveles de sevillistas, los que pueden y tienen y los que no. Para nada. Somos iguales y me da hasta un poco de vergüenza tener que decir algo tan obvio".

También ha hecho una invitación a la reflexión para que "no vuelvan a repetirse imágenes de insultos, algo que no es propio entre sevillistas".