Stuani-Portu: la delantera que pudo ser del Sevilla

Stuani ha mantenido su nivel sin Machín; Portu, no.

Estuvieron cerca de ser jugadores del Sevilla FC el pasado verano y, sin embargo, van a ser esta jornada la principal amenaza para el equipo de un Pablo Machín que estaba empeñado, especialmente, en contar en Nervión con los servicios del segundo punta. Cristian Stuani (32) y Cristian Portugués 'Portu' (26) serán vistos con distintos ojos, a buen seguro, el domingo, durante la visita del Girona FC a territorio hispalense.

Pero ¿por qué no terminaron fructificando los fichajes del uruguayo y el murciano? El propio Machín dio su versión particular en octubre, en una entrevista concedida a L'Esportiu. Esto dijo sobre Portu: "Nosotros tenemos la posibilidad de fichar muchos futbolistas. Yo sé que Portu estaba también ilusionado, como lo estábamos todos. Podemos estar todos de acuerdo, más allá de los colores, que al igual que para mí era un paso adelante ir al Sevilla, para un jugador como Portu también lo es. Sobre todo fue una decepción más que nada cuando tienes un vínculo personal con el jugador, te duele que no pueda tener esta oportunidad. Por otro lado, también entiendo perfectamente que el Girona ha de defender sus intereses, y esto forma parte del fútbol. Las cosas fueron como fueron, y quiero desear lo mejor a Portu y al Girona, por supuesto".

El caso es que el Sevilla tenía un acuerdo cerrado con el jugador y, pese a ello, no se terminó cerrando. ¿El motivo? Pese a su gran temporada, en la planta noble del Sánchez-Pizjuán entendían que Portu no vale lo que marca su cláusula de rescisión (20 millones de euros, que se prefirieron inventir en Promes) y no se pagaron, aun siendo un deseo de Machín. La última propuesta, por encima de 15, llegó tan tarde que dejaba poco tiempo a la reacción de un Girona que se negó a aceptarla.

Tan cerca estuvo el asunto con un Portu que ya destacó en el Albacete, en Segunda, que se quedó sin viajar a Castellón en la primera jornada para enfrentarse al Villarreal. Finalmente, cerró el mercado sin que se cerrarse el negocio y el futbolista quedó my afectado, hasta el punto de que aún no ha recuperado el nivel que exhibió la pasada temporada (11 goles y seis asistencias).

Stuani, otra historia

Además de un segundo punta veloz (Portu), Machín también había solicitado a Caparrós la incorporación de un delantero referencia, deslizándole el nombre de un Stuani había firmado con el 21 tantos en la 17/18. La dirección deportiva, sin embargo, acabó descartando su llegada por una simple cuestión: su edad. Iba a resultar complicado amortizar un gasto que, igualmente, se iba a ir unos 20 kilos.

Así lo explicó el propio Machín: "Tengo claro que es un excelente goleador y cuando se le suministran balones al área es uno de los mejores rematadores que hay. Precisamente por eso le buscábamos en el Girona y era ideal para nuestro sistema. Un equipo que centra mucho necesita un buen rematador, y él está entre los tres mejores de la liga, con un rendimiento ahora mejor que el que tenía el año pasado. Además, ya tiene los galones de jugador importante, por si había alguna duda. Él es un referente para el Girona, y cuando nos planteamos si era un futbolista para el Sevilla, entonces se miraron otra serie de parámetros y variables, como la amortización del dinero a pagar. Stuani ya tiene una edad, aunque yo tenía claro que daría un rendimiento inmediato, como se está viendo. Pero con la edad que tenía y la cláusula, el Sevilla no se podía permitir ese lujo porque no era amortizable".

Y tanto es así, que Stuani lleva en estos momentos 11 dianas, siendo el jugador de LaLiga que más veces ha abierto el marcador en un partido (5) y habiendo firmado el 65% del total de los goles de su equipo, siendo el futbolista con una mayor contribución goleadora.

Es decir, Portu y Stuani han pasado de posibles fichajes a seria amenazas para el Sevilla.