"Muriel será una estrella"

Cuatro goles en cinco partidos oficiales. Luis Fernando Muriel ha caído de pie en Florencia, donde no para de recibir elogios. Llamativos, en este sentido, han sido los lanzados por el ex delantero Luca Toni, campeón del mundo con Italia y jugador, entre otros, de la propia Fiorentina, quien cree que el colombiano, a sus 27 años, aún no ha explotado.

"Es un campeón que no sabe que es un campeón. Tiene un potencial enorme. Se ha integrado muy bien y si se convence de su calidad puede convertirse en una estrella. Espero que haga muchos goles, tiene una gran fuerza", explicó.

En Nervión, mientras tanto, comienzan a ver más que posible que la 'Fiore' ejerza la opción de compra, fijada en 13 kilos.