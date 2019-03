André Silva: "No sé cómo se puede explicar, no esperábamos esto"

En el partido de hoy, André Silva no ha estado demasiado afortunado en las acciones ofensivas del Sevilla. El jugador portugués, al igual que sus compañeros, ha mostrado su frustración por el resultado: "No sé cómo se puede explicar, no esperábamos esto. Pienso que antes del último gol el partido ha estado muy parado y las cosas fueron mal para nuestro lado".

Muy autocrítico con el resultado: "Todos necesitamos hacerlo mejor. El Sevilla merece lo mejor. Estamos haciendo todo mal, estamos perdiendo pero tenemos que meter más arriba y hacerlo mejor"

La derrota ha afectado al vestuario: "El vestuario está mal. Entramos en la segunda parte para remontar. Hacemos el gol y el VAR para el partido mucho. Hacemos otro gol después y lo para el VAR otra vez".