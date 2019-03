Lucho García: "La posibilidad de que juegue ante el Valencia es alta"

La lesión de Tomas Vaclík y la absurda doble amarilla vista por Juan Soriano en el RCDE Stadium podría suponer el debut del hispano-colombiano Lucho García (21) en Primera división el próximo domingo, durante el Sevilla FC-Valencia CF.

El portero del Sevilla Atlético, adonde llegó procedente del Rayo Vallecano B el pasado verano, ha concedido una entrevista a El Heraldo de Colombia en la que explica las sensaciones que vivió defendiendo el arco del primer equipo en el Trofeo Antonio Puerta.

- ¿Qué emociones experimentó con su debut en Sevilla?

- Fue un día de emociones muy intensas. El debutar me llenó de mucha ilusión. Fue fruto de todo el trabajo durante todos estos años, me sentí muy feliz por jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, era un sueño. El estadio estaba lleno y había un ambiente muy bueno.

- ¿Cómo superó ese nerviosismo normal que seguramente llegó a sentir?

- El nerviosismo, con el paso de los minutos, iba cediendo, sobre todo con la parada que hice. Fue como quitarme un peso de encima.

- ¿Qué le dijeron jugadores experimentados como Carrico, Banega y Aleix?

- Les pregunté que cómo me habían visto, y todos dijeron que muy bien, que habían visto que al principio, como es normal, tenía un poco de nervios, pero que lo hice muy bien.

- ¿Y Joaquín Caparrós qué le dijo antes y después del partido?

- Todo el cuerpo técnico me dio mucha tranquilidad. Me dijeron, sobre todo, que fuera práctico, que intentara no complicarme, que disfrutara, que era un partido más, que era como un entrenamiento, que tenía que hacer lo que siempre hago y que estuviera muy tranquilo.

- Tremenda atajada que protagonizó ante el Schalke 04...

- He visto muchas veces el vídeo de la atajada y nunca se me va a olvidar. No era fácil porque el rival tenía para dar el pase 'de la muerte' y hasta el último momento tuve que aguantar, tenía que ver si iba a dar el pase o iba a rematar. Vi que armó la pierna para patear y reaccioné rápido para poder atajar.

- ¿Qué tan cercana es la posibilidad de jugar contra el Valencia en la Liga?

- Es alta, me lo dijeron la semana pasada y antes de jugar ante el Schalke. Aún lo sigo pensando, creo que el cuerpo técnico también lo piensa así. La posibilidad es alta, mi compañero (Vaclik) sigue tocado. Estamos a expensas de los resultados médicos, pero la posibilidad es alta.

- Si llega a jugar contra Valencia, ¿cómo sueña su debut?

- Mi debut soñado es que gane el equipo, ese es el principal objetivo. Si gana el equipo, a mí me va a ir bien.

- ¿Es más difícil triunfar en España siendo colombiano?

- No, pienso que no, ser extranjero no creo que haya influido en mi carrera.

- ¿Hasta dónde quiere llegar en el fútbol?

- No me pongo límites, siempre que consigo algo quiero conseguir muchas más cosas, no me gusta ponerme límites. Está claro que me pongo metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero ahora mismo no veo un límite que ponerme para un futuro.

- ¿Quién es su ídolo?

- Tengo muchos ídolos, pero una referencia muy grande para mí es Buffon, es un portero que siempre ha estado en la élite mundial, siempre ha competido muy bien, por eso sigue jugando a los 40 años, lo veo como un referente. Me gustaría hacer lo que hace él, mostrar esa jerarquía en cada partido, ese liderazgo y experiencia. Trato de coger lo mejor de cada arquero, ter Stegen me encanta, Courtois, Keylor Navas. De los colombianos, me gustaban Óscar Córdoba y René Higuita y su valentía. Intento copiar lo mejor de cada uno.

- ¿A cuál jugador le gustaría enfrentar y a cuál le gustaría tener de compañero?

- Me gustaría enfrentarme a Lionel Messi y poder hacerle alguna atajada, eso lo veo como un reto, cómo pararle una pelota al mejor jugador del mundo. Y como compañero me gustaría tener a James Rodríguez, que es el referente en Colombia, y si soy su compañero quiere decir que estaría en la Selección Colombia, lo cual sería un sueño cumplido.

- ¿Qué le parecen los arqueros de la selección colombia?

- Me parecen grandísimos arqueros, por eso están ahí, porque se lo han ganado, cada uno con sus cualidades y virtudes correspondientes.

- ¿Cómo de lejos ve la posibilidad de llegar al combinado de mayores?

- No lo veo lejos, con trabajo, con esfuerzo y mucha fe, se puede lograr, es algo que le pido a Dios siempre. Ya he hecho todos los ciclos, he estado desde la sub-15 y pasé por la sub-20. Llegar a la de mayores sería una bendición y un sueño. Voy a seguir luchando hasta que lo cumpla.

- ¿Cuántas llamadas desde Barranquilla desde el debut con Sevilla?

- Muchísimas llamadas tanto de familiares como de amigos. Recibí mensajes de todas partes, de Colombia y de España, me he sentido muy feliz por eso, por ver a las personas que se sienten orgullosas de mí y de todo el trabajo que he venido haciendo.

- ¿Recuérdenos su historia?

- Viajé a España cuando tenía dos años y medio, mis padres viajaron para buscar una mejor vida y prácticamente me he criado aquí en España. Desde siempre me gustó jugar fútbol. Empecé en un club que se llama Peña de Móstoles, de ahí fui a la Fundación Real Madrid, luego al Móstoles, el club del municipio donde yo he vivido siempre en Madrid; ahí estuve cinco años y después me fichó el Real Madrid, y ahí estuve un año. Después me fichó el Rayo Vallecano y allí duré casi seis años, y ahora estoy en Sevilla.

- ¿Qué es lo más barranquillero que tiene?

- Lo más barranquillero que tengo es mi alegría. Yo creo que Barranquilla es la ciudad más alegre del mundo y esa alegría se la intento transmitir a todas las personas.

- ¿Qué es lo primero que le dicen en España cuando cuenta que nació en Barranquilla?

- Siempre intento dejar el nombre de mi ciudad en alto y cuando hablo de Barranquilla siempre hablo de lo bonita y buena que es la gente, y de la alegría que transmite. A mí me dicen: de donde es Shakira (risas).

- ¿Le gustaría jugar en Junior?

- No descarto jugar algún día en Junior, uno nunca sabe las vueltas que da el fútbol, ¿por qué no?