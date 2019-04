Roque Mesa: "El estadio será una caldera y nuestra gente el jugador número 12"

Uno de los jugadores que llega más entonado y motivado al derbi es Roque Mesa. El canario marcó en el último partido, contra el Valladolid, y con Caparrós está recuperando su mejor nivel. Por ello, ha atendido a los medios del club para el programa 'A Balón Parado', como uno de los protagonistas de la semana.

Mesa comenzó rememorando su último encuentro: "Después de los partidos suelo volver a verlos. Estoy muy contento por lo que significó, porque se convirtió en una nueva victoria. Uno siempre lo visualiza cuando sale al campo y mi intención era pegarle cuando tuviera la oportunidad. Creo que es la primera que toco y, cuando conduzco y salgo de los dos regates, se me queda ya para pegarle. Tenía la opción de dársela también a Sarabia... pero lo tenía claro".

La victoria ha dado un fuerte impulso al equipo en la lucha por la cuarta plaza, y por supuesto de cara al partido contra el Betis. Todavía recuerda el de la primera vuelta y está impaciente por darle la vuelta a aquella imagen. "Te queda ese sentimiento de culpa por dejar al equipo con uno menos aunque sea de forma injusta. Seguro que cometí errores en ese partido pero siempre voy al límite y en ese partido aún más. Es un partido que motiva más de la cuenta y no hace falta que te digan nada. Al final me sentía mal por el partido en sí, porque todos queremos ganar", afirma el medio.

El derbi ya se vive, ya se nota en la ciudad. "Ya me lo hacen ver en la calle. Como se vive aquí en ese sentido no se vive en ningún sitio. Todo es muy intenso", cuenta Roque Mesa. Además, espera un ambiente irrepetible: "Llegar al estadio con ese ambiente espectacular... Creo que va a ser una auténtica caldera y que nuestra gente va a a ser seguro el jugador número 12. Es una afición muy pasional que lo vive todo intensamente y me siento identificado con eso. Aunque a veces no lo parezca yo soy una persona de sensaciones y un partido como el del sábado tiene que ser increíble".

Está claro que otros tres puntos, además de lo anímico por ser contra el eterno rival, supondría reforzar la idea de que se va a lograr la clasificación para la próxima Champions: "Al final los objetivos de este club son altos y la exigencia es máxima. El palo de la eliminación en Europa fue muy duro para todos y nos queda LaLiga. Vamos a luchar por la Champions".